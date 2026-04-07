CL30 oder egal? Die Wahrheit über RAM-Latenz beim Gaming

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Das Wichtigste in Kürze

CL30 bringt messbare Vorteile: im Gaming-Alltag aber meist kaum spürbar

Wichtiger als die Latenz ist das Zusammenspiel aus RAM, CPU und GPU

Für 95 % der Gamer reicht ein gut abgestimmtes Setup völlig aus

Du sitzt vor deinem neuen Gaming-PC-Build oder willst dein System upgraden. CPU passt, Grafikkarte sitzt, SSD ist schnell. Dann kommst du zum RAM und plötzlich wirkt alles komplizierter als gedacht. CL30, CL32, CL36… klingt irgendwie wichtig. Klingt nach Performance. Klingt nach „das MUSS ich richtig machen“.

Und genau hier stellen sich viele die gleiche Frage: Brauche ich wirklich die niedrigste CAS-Latenz für Gaming? Oder ist das am Ende komplett egal? Die ehrliche Antwort ist nicht schwarz oder weiß. Aber wenn du sie einmal verstanden hast, wirst du viele Kaufentscheidungen plötzlich entspannter treffen.

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Die RAM-Frage: Warum CL-Werte überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommen

Die CAS-Latenz beschreibt, wie schnell dein Arbeitsspeicher auf eine Anfrage reagiert. Vereinfacht gesagt: Wie lange es dauert, bis Daten bereitstehen. Je niedriger die Zahl, desto schneller die Reaktion. Deshalb wirkt CL30 automatisch besser als CL36. Und genau das sorgt für den ersten Denkfehler.

Denn diese Zahl allein sagt noch nichts über die echte Geschwindigkeit aus. Was viele vergessen: RAM funktioniert immer im Zusammenspiel aus Takt und Latenz. Ein schneller DDR5-Speicher mit höherer CL kann in der Praxis genauso schnell reagieren wie ein langsamerer mit niedriger CL.

Das bedeutet: CL30 ist nicht automatisch „besser“, zumindest nicht isoliert betrachtet.

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Die große Gaming-Frage: Merkt man das überhaupt?

Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der dich wirklich interessiert. Sitzt du in einem Match in Counter-Strike 2, peilst einen Gegner an und denkst dir: „Gut, dass ich CL30 habe“?

Ganz ehrlich: Nein. In Spielen entscheidet vor allem deine CPU und GPU über die Performance. Der RAM spielt eine unterstützende Rolle. Wichtig, aber selten der Flaschenhals.

Was du tatsächlich merkst:

Wenn dein RAM generell zu langsam ist

Wenn dein System nicht sauber abgestimmt ist

Wenn die CPU limitiert wird

Was du kaum merkst:

Ob dein RAM CL30 oder CL32 hat

Selbst in kompetitiven Shootern wie Fortnite oder kommenden Titeln wie Battlefield 6 bewegen sich die Unterschiede oft im Bereich von wenigen FPS. Und diese paar Frames gehen im echten Spielgefühl meistens komplett unter, wenn wir uns ehrlich sind.

Warum sich viele trotzdem verrückt machen

Das Thema RAM ist ein perfektes Beispiel dafür, wie stark sich Technik-Details im Internet verselbstständigen. Für (wahrscheinlich) 95 Prozent aller Gamer ist der Unterschied praktisch irrelevant. Aber: Für Enthusiasten, die wirklich jedes Prozent rausholen wollen, ist das Thema natürlich spannend. Und genau hier liegt der Unterschied.

Gibt es Unterschiede je nach Spielgenre?

Viele hoffen hier auf eine klare Antwort. Etwas wie: „Shooter brauchen CL30, Strategie eher nicht.“ Aber, so einfach ist es leider nicht! Es stimmt, dass manche Spiele stärker auf CPU und RAM reagieren. Große Simulationen, Strategie-Titel oder Open-World-Games können minimal von besserem RAM profitieren. Aber selbst dort ist der Effekt kleiner, als man denkt.

In schnellen Multiplayer-Games, wo jede Millisekunde zählt, bringt dir eine bessere Grafikkarte oder eine stärkere CPU deutlich mehr als ein minimal niedrigerer CL-Wert.

Das bedeutet: Die Genre-Frage ist am Ende weniger entscheidend als dein Gesamtsystem.

Was Hersteller wie Kingston wirklich sagen

Spannend wird es, wenn man sich anschaut, wie Hersteller selbst das Thema sehen. Kingston empfiehlt aufgrund unserer Nachfrage ganz klar: Nutze die vorhandenen Profile wie XMP oder EXPO und wähle die Kombination aus möglichst hoher Geschwindigkeit und niedriger Latenz, die dein System stabil unterstützt.

Und das ist ein entscheidender Punkt. Es geht nicht darum, das absolute Minimum bei der CAS-Latenz zu erzwingen. Es geht darum, ein stabiles, gut abgestimmtes System zu haben.

Manuelles Feintuning ist möglich, aber eher etwas für erfahrene Nutzer.

Denn sobald du Timings weiter optimierst, musst du oft auch die Spannung erhöhen. Und dann wird es schnell komplex. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Gaming, sondern um Stabilität, Temperaturen und Feintuning auf einem ganz anderen Level.

Der größte Fehler beim RAM-Kauf

Viele konzentrieren sich zu stark auf einzelne Zahlen. CL30 klingt besser als CL36, also wird CL30 gekauft. Egal ob es zum System passt oder nicht.

Dabei wird oft vergessen:

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Unterstützt die CPU diesen RAM optimal?

Läuft das Mainboard stabil damit?

Ist der Unterschied überhaupt relevant für meinen Use Case?

Der größte Fehler ist also nicht, den „falschen“ CL-Wert zu wählen. Der größte Fehler ist, das Gesamtbild zu ignorieren.

Was wirklich zählt für dein Gaming-Setup

Wenn du deinen PC hauptsächlich fürs Gaming nutzt, solltest du deine Prioritäten klar setzen.

Wichtiger als CL-Werte sind:

Eine starke GPU

Eine passende CPU (vor allem Open World-Simulationen wie z.B. zukünftig GTA 6 benötigen gute CPUs)

Genug RAM (heute idealerweise 32 GB)

Eine saubere Abstimmung aller Komponenten

Der RAM sollte schnell sein. Ja, keine Frage. Aber er muss nicht perfekt sein. Ein gutes DDR5-Kit mit solider Geschwindigkeit und vernünftiger Latenz reicht völlig aus, um ein starkes Gaming-Erlebnis zu bekommen. Im Hinblick, wenn du ein „Gaming-Monster“ zusammenbauen willst, gib dein Geld zuerst für eine starke GPU und CPU aus, als für überteuerte DDR5-Kits.

Und wann lohnt sich CL30 wirklich?

Es gibt natürlich Szenarien, in denen sich niedrige Latenzen lohnen.

Wenn du: Benchmarks jagst, das Maximum aus deinem System holen willst oder einfach Spaß am Tweaken und Optimieren hast. Dann kann CL30 oder noch niedriger durchaus Sinn machen. Aber das ist eher die Enthusiasten-Schiene, nicht die Realität für den Großteil der Spieler.

Am Ende ist die Wahrheit einfacher, als viele erwarten.

CL30 ist gut. CL32 ist gut. Selbst CL36 ist oft völlig okay. Dein Spielerlebnis entscheidet sich nicht an dieser Zahl. Es entscheidet sich daran, wie gut dein gesamtes System zusammenspielt und ob du Spaß am Spielen hast. Und genau das geht manchmal in all den technischen Diskussionen verloren.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf game.at.

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