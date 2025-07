TimTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Im Rahmen eines Interviews mit Game Informer hat Nate Fox, Creative Director bei Sucker Punch, erstmals offen über eine mögliche Rückkehr der Infamous-Reihe gesprochen. Während das Studio derzeit mit Hochdruck an Ghost of Yōtei arbeitet – dem Nachfolger zu Ghost of Tsushima, der am 2. Oktober 2025 erscheint – betonte Fox, dass er persönlich großes Interesse an einer Neuveröffentlichung der Infamous-Trilogie für die PS5 hätte.

„Ich würde gern mehr Infamous machen“, sagte Fox. „Ich würde gern eine Neuveröffentlichung der Trilogie sehen, aber bei Sucker Punch geht es immer nur um ein Spiel, und im Moment konzentrieren wir uns sehr darauf, Ghost of Yōtei fertigzustellen.

Die Geschichte von Infamous

Die Reihe begann 2009 mit Infamous für die PS3, in dem Spieler als Fahrradkurier Cole MacGrath durch eine postapokalyptische Stadt navigieren und elektrische Superkräfte entwickeln. Infamous 2 (2011) vertiefte das Karma-System und bot mehrere Enden. Mit Infamous: Second Son (2014) und dem Spin-off First Light wechselte die Serie zur PS4 und führte den neuen Protagonisten Delsin Rowe ein.

Während Second Son und First Light dank Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar sind, sind die ersten beiden Teile derzeit nur über PS Plus Premium Cloud-Streaming verfügbar – ein Umstand, den viele Fans als unbefriedigend empfinden.

Was ist möglich?

Obwohl Sucker Punch derzeit keine aktiven Pläne für ein Remaster oder Infamous 4 verfolgt, lassen Fox’ Aussagen Raum für Hoffnung. Besonders interessant: Sony besitzt mit Bluepoint Games und Nixxes Software zwei Studios, die sich auf hochwertige Remaster und Portierungen spezialisiert haben. Sollte Sucker Punch selbst keine Kapazitäten haben, könnten diese Teams eine Neuauflage übernehmen – ähnlich wie bei der Uncharted: Legacy of Thieves Collection oder Demon’s Souls.

Die Infamous-Reihe ist für viele PlayStation-Fans ein Klassiker, der seit Jahren auf eine würdige Rückkehr wartet. Zwar liegt der Fokus von Sucker Punch aktuell auf Ghost of Yōtei, doch die Tür für ein Remaster oder gar einen vierten Teil steht zumindest einen Spalt offen. Ob Sony diesen Wunsch aufgreift, hängt wohl vom Erfolg kommender Projekte und der Nachfrage der Community ab.