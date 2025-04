Supermassive-Mutterkonzern erwartet PS6-Release 2027 – Insider sprechen von fortgeschrittener Entwicklung

Die aktuelle Konsolengeneration nähert sich langsam ihrem Höhepunkt – auch wenn wir es kaum glauben können – und hinter den Kulissen laufen offenbar schon die Vorbereitungen für das nächste große Konsolen-Generation. Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass sowohl die PlayStation 6 (PS6) als auch Microsofts nächste Xbox bereits im Jahr 2027 ihren Release haben könnten.

Woher kommen die Hinweise? Diesmal nicht von einem Leak auf Social Media, sondern aus einer eher unerwarteten Quelle: dem Mutterkonzern von Supermassive Games, den Entwicklern hinter Titeln wie Until Dawn und The Quarry.

PS6-Release bereits 2027 – Was weiß Supermassive Games?

Der Publisher Nordisk Games, zu dem auch Supermassive gehört, betreut unter anderem Sonys Geschäft in Skandinavien, von Marketing bis Logistik. In einem aktuellen Firmenbericht nennt sich Nordisk selbst das „nordische Zuhause von PlayStation“ und verweist auf seine Beteiligung an fünf bisherigen PlayStation-Veröffentlichungen. Das allein wäre noch keine große Überraschung, doch Nordisk macht deutlich, dass man sich bereits auf die nächste Generation vorbereitet, wie Techspot.com berichtet.

Diese Vermutung wird von mehreren Technik-Insidern gestützt, dass der System-on-Chip (SoC) der PlayStation 6 (PS6) bereits fertig designt sei. Die Entwicklung befinde sich in der sogenannten „Tapeout“-Phase, ein technischer Meilenstein, der üblicherweise etwa zwei Jahre vor dem Start eines Produkts erreicht wird.

Wenn die Informationen stimmen, könnten beide Konsolen – also PlayStation 6 und die nächste Xbox – pünktlich 2027 erscheinen. Das wäre ein typischer Zyklus von etwa sieben Jahren seit dem Launch der aktuellen Geräte. Für Entwickler wie Supermassive Games würde das bedeuten, dass sie sich schon jetzt auf neue technische Möglichkeiten vorbereiten und vielleicht bereits erste Projekte planen.

Großes Schweigen von Sony und Microsoft

Ein offizielles Statement von Sony oder Microsoft gibt es dazu noch nicht. Doch wenn Insider und Partnerunternehmen bereits intern mit einem Release 2027 rechnen, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Konsolenhersteller selbst nachziehen. Allerdings wird es in nächster Zeit noch nicht so viel zu sagen geben, immerhin veröffentlichte Sony erst vor einem halben Jahr die PS5 Pro. Verkaufstechnisch wäre es ein Desaster, bereits so früh über eine kommende PlayStation 6 zu sprechen.

Bleibt also die Frage: Was erwartet uns mit PS6 und der nächsten Xbox-Konsole, die vielleicht schon Ende 2026 kommen könnte? Noch mehr Raytracing? Noch schnellere SSDs? Oder neue Steuerungsmethoden? Die nächste Zeit werden wir wohl nur darüber spekulieren können. Was bereits sicher ist: mit 5. Juni erscheint eine neue Konsole von Nintendo.