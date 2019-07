Level 5-Präsident Akihiro Hino hat über die Pläne des japanischen Studios gesprochen, das Ni no Kuni- Franchise erheblich zu erweitern. Das bringt Projekte über mehrere Medien hinweg. Dazu gehören neue Spiele sowie die anstehende Anime-Verfilmung der Marke.

In einem Interview mit dem japanischen Nikkei sprach Hino über die Pläne von Level 5 für das Ni no Kuni– Franchise in den kommenden Monaten und Jahren. Dabei bestätigte er, dass sich Ni no Kuni 3 in der Entwicklung befindet. Das dritte Spiel der RPG-Serie soll nach dem kommenden Ni no Kuni-Film, der im August 2019 in Japan erscheinen. Allerdings ging man dabei im Interview nicht näher darauf ein.

In der Zwischenzeit ist für die Fortsetzung auch eine Marken-bezogene Smartphone-App geplant, die ebenfalls „später“ veröffentlicht werden soll. Ganz zu schweigen von der bevorstehenden Veröffentlichung der „Remastered Version“ des ersten Spiels der Serie, Wrath of the White Witch.