Warner Bros. hat das Filmplakat und einen neuen Trailer für den Anime-Film Ni no Kuni veröffentlicht.

Der ruhige, coole und rollstuhlgerechte Yuu, der beliebte Haru aus der Basketballmannschaft und Harus Freundin Kotona sind Schüler, die seit ihrer Kindheit befreundet sind. Eines Tages werden Yuu und Haru in eine magische Welt versetzt, die mit der Welt „Ni no Kuni“ vergleichbar ist, nachdem sie versucht haben, Kotona zu retten, die plötzlich von jemandem angegriffen wurde. Ni no Kuni ist eine Welt, in der „eine andere Version von sich selbst“ existiert, die mit ihrem parallelen Selbst verbunden ist. Yuu wird allmählich von der Prinzessin von Ni no Kuni, Asya, angezogen, die das Ebenbild von Kotona ist. Er sieht sich jedoch einer grausamen Regel gegenüber: „Um Kotonas Leben zu retten, muss Asya das Leben genommen werden.“

Haru will Kotona retten. Yuu will Asya beschützen. Welche Entscheidung treffen Yuu und Haru, wenn es um die „endgültige Entscheidung“ geht, bei der das Leben derer, die ihnen am Herzen liegen, im Gleichgewicht steht?

Der Animationsfilm Ni no Kuni erscheint am 23. August in den japanischen Kinos.