LEVEL-5 verschiebt DECAPOLICE auf 2026

LEVEL-5 hat die Veröffentlichung des Krimi-RPGs DECAPOLICE von dem ursprünglich für 2024 geplanten Veröffentlichungszeitraum auf 2026 verschoben. Dieses ambitionierte Projekt wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC über Steam verfügbar sein, wobei die PC-Version eine neue Ankündigung darstellt.

Während des heutigen Events LEVEL-5 Vision 2024: To the World’s Children erläuterte LEVEL-5-Präsident und CEO Akihiro Hino die Gründe für die Verzögerung und gab Einblicke in die fortlaufende Entwicklung des Spiels. „Für DECAPOLICE entwickeln wir Systeme für eine große offene Welt und bereiten die gleichzeitige Veröffentlichung des Animes und des Spiels vor“, erklärte Hino. „Dieses Zusammenspiel zwischen Anime und Spiel soll ein einzigartiges und immersives Erlebnis für die Spieler schaffen.“

Folge uns bei Google News

Besonders stolz zeigte sich Hino auf die musikalische Untermalung des Spiels. „Wir freuen uns sehr, dass MARiA den Titelsong singt—eine wahre Diva, deren Kraft der des Protagonisten Harvard entspricht—und der Aufführung eine dramatische Note verleiht“, fügte er hinzu. MARiA, bekannt für ihre kraftvolle Stimme und beeindruckende Bühnenpräsenz, soll der ohnehin schon spannenden Atmosphäre von DECAPOLICE eine zusätzliche emotionale Tiefe verleihen.

In Bezug auf die Spielentwicklung betonte Hino, dass sowohl die visuellen als auch die inhaltlichen Aspekte des Spiels erheblich verbessert werden. „Wir entwickeln das Spiel weiter, um es zu einem noch fesselnderen Erlebnis zu machen“, sagte er. „Dies bedeutet jedoch auch, dass wir mehr Zeit benötigen, um es fertigzustellen. Wir sind uns bewusst, dass die Erwartungen hoch sind, und wir wollen sicherstellen, dass DECAPOLICE diese Erwartungen erfüllt oder sogar übertrifft.“

Die Entscheidung, die Veröffentlichung auf 2026 zu verschieben, wurde getroffen, um den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten und sicherzustellen, dass alle Elemente des Spiels vollständig ausgereift und perfekt abgestimmt sind. Hino bedankte sich bei den Fans für ihre Geduld und Unterstützung und versprach, dass das Endprodukt die längere Wartezeit wert sein wird.