LEVEL-5 präsentiert Holy Horror Mansion

LEVEL-5 hat Holy Horror Mansion angekündigt, ein „Ghost Craft“ RPG und das bisher größte Cross-Media-Projekt des Unternehmens. Plattformen und ein Veröffentlichungsfenster wurden nicht bekanntgegeben.

„Vollgepackt mit unterhaltsamen Aktivitäten, ist es ein ‚Ghost Craft RPG‘!“, sagte LEVEL-5 Präsident und CEO Akihiro Hino während des heutigen LEVEL-5 Vision 2024: To the World’s Children-Events.

„Ich bin stolz, Holy Horror Mansion vorzustellen. Das Thema dieses Titels ist ‚Familie.‘ Von der Geschichte bis zum Spieldesign zielen wir darauf ab, ein Erlebnis zu schaffen, das die ganze Familie gemeinsam genießen kann. ‚Es als Familie genießen‘… Was das wohl zu bedeuten hat? In Zusammenarbeit mit führenden Unterhaltungsunternehmen wird Holy Horror Mansion unser größtes Cross-Media-Projekt sein. Der Veröffentlichungszeitplan und die Plattformen werden vorerst nicht bekannt gegeben. Wir werden im Frühjahr 2025 eine Cross-Media-Showcase für das Spiel abhalten, um verwandte Merchandise- und Medienpläne vorzustellen. Wir bitten Sie, auf weitere Updates zu warten.“

Eine herzerwärmende Horrorgeschichte über eine mysteriöse Familie…

Der junge Held, der in einer Villa auf dem von seiner Großmutter besessenen Apartmentgebäude lebt, findet eine Kamera in einem verschlossenen Raum, begegnet einem Geist und gerät in allerlei Aufruhr!

