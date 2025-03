The Legend of Zelda: Film-Release-Datum endlich enthüllt!

Die gestrige Nintendo Direct war vollgepackt mit Ankündigungen, doch eine besonders überraschende Nachricht schloss die Präsentation ab: die Enthüllung der Nintendo Today!-App. Diese neue Plattform versprach große Neuigkeiten, und Nintendo hielt Wort.

Heute wurde über die Nintendo Today!-App ein riesiges Projekt angekündigt: Eine Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda. Diese beliebte Action-Adventure-Reihe von Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka zählt zu den meist gelobten Videospielserien aller Zeiten. Spiele wie Ocarina of Time, A Link to the Past und Breath of the Wild haben nicht nur Fans und Kritiker begeistert, sondern auch viele andere Spiele beeinflusst. Nun wird die Magie dieser Titel in einem Live-Action-Film eingefangen, der am 26. März 2027 in die Kinos kommen soll.

Werbung

The Legend of Zelda live-action film releasing on March 26, 2027 (via Nintendo Today!) pic.twitter.com/8DzgH5e1YF — Wario64 (@Wario64) March 28, 2025

The Legend of Zelda Film kommt Mitte 2027 in die Kinos

Nintendo arbeitet für dieses Projekt mit Sony Pictures zusammen. Produziert wird der Film von Avi Arad, während Wes Ball (bekannt für The Maze Runner und Kingdom of the Planet of the Apes) die Regie übernimmt. Miyamoto erklärte in einer früheren Stellungnahme: „Ich arbeite seit vielen Jahren mit Avi Arad-san an diesem Film und habe ihn gebeten, diesen gemeinsam mit mir zu produzieren. Nintendo selbst ist stark in die Produktion eingebunden. Es wird Zeit brauchen, bis der Film fertig ist, aber ich hoffe, Sie freuen sich darauf.“

Details zur Besetzung oder ob der Film eine originale Geschichte erzählt oder ein Spiel adaptiert, sind noch nicht bekannt. Was hältst du von dieser Ankündigung? Klingt das nach einem Film, den du dir ansehen würdest?

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 40: Baphomets Fluch – Ein Abenteuer für Herz und Hirn!

Quelle: x.com via @Wario64