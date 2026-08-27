GTA 6: Rockstar lässt Jason und Lucia wie echte Stars aussehen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während die Leaks zu GTA 6 immer weiter eskalieren legt Rockstar noch einmal selbst nach. Diesmal gibt es keine neuen Gameplay-Szenen, sondern eine Reihe offizieller Bilder, die deutlich anders aussehen als das bisherige Material.

Die neuen GTA 6 Screenshots stammen aus einem aktuellen Feature des Magazins Dazed. Auf dem Cover sind Jason Duval und Lucia Caminos zu sehen, während weitere Bilder die beiden Hauptfiguren fast wie Models eines echten Fashion-Shootings präsentieren.

Jason und Lucia als Fashion-Stars

Besonders auffällig ist, dass Rockstar bei den Bildern einen völlig anderen Ansatz verfolgt. Statt Schießereien, Verfolgungsjagden oder Explosionen stehen diesmal Kleidung, Schmuck und Accessoires im Mittelpunkt.

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Jason und Lucia werden dabei mit Outfits verschiedener Marken aus der GTA 6-Welt gezeigt. Dadurch bekommt man gleichzeitig einen weiteren Eindruck davon, wie detailliert Rockstar die beiden Figuren gestaltet hat. Das Ganze passt zum Titel des Dazed-Features: „New Idols“. Die Bilder wirken deshalb fast so, als würden Jason und Lucia tatsächlich für ein Modemagazin posieren – nur eben in Rockstars Version von Florida.

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Auch über das Spiel gibt es neue Details

Das Dazed-Feature liefert allerdings nicht nur neue Bilder. Rockstar-Entwickler sprechen darin auch über verschiedene Systeme von GTA 6.

Die Welt von Leonida soll deutlich stärker auf das Verhalten der Spieler reagieren. NPCs und die Umgebung sollen dadurch weniger wie eine reine Kulisse wirken und stärker den Eindruck einer lebendigen Gesellschaft vermitteln.

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Auch Jason und Lucia sollen sich im Laufe des Spiels sichtbar verändern. Ihre Gewohnheiten können unter anderem Auswirkungen auf ihre Körper und ihr Erscheinungsbild haben.

Die große Enthüllung steht unmittelbar bevor

Das Timing der neuen Bilder ist natürlich kein Zufall. Heute wird Rockstar einen offiziellen Extended Look zu GTA 6 veröffentlichen. Die Präsentation wird zunächst über Netflix ausgestrahlt und später auch auf YouTube erscheinen.

Damit bekommen Fans innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere neue Eindrücke vom Spiel. Und diesmal sind es keine Leaks: Die neuen Dazed-Bilder stammen offiziell aus dem Umfeld von Rockstar.

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