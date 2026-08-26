GTA 6: Leaks eskalieren weiter, jetzt warnt Rockstar selbst vor Story-Spoilern

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die GTA 6-Leaks erreichen eine neue Stufe. Seit mehr als einer Woche veröffentlicht Cyberleek beinahe täglich Szenen aus einer offenbar spielbaren Version von Grand Theft Auto VI. Bislang konntest du dabei vor allem Gameplay, Fahrzeuge, Geschäfte, Aktivitäten und Jason sehen.

Jetzt geht es erstmals richtig an die Geschichte des Spiels.

Cyberleek hat einen mehrere Minuten langen Ausschnitt veröffentlicht, der offenbar aus Lucias Prolog stammt. Das Timing könnte für Rockstar Games kaum schlechter sein. Erst wenige Stunden zuvor hatte sich das Studio erstmals öffentlich zu den Leaks geäußert und die Fans ausdrücklich vor möglichen Story-Spoilern gewarnt.

Cyberleek veröffentlicht mehr als vier Minuten aus Lucias Prolog

Der neue Leak ist mit rund 4 Minuten und 38 Sekunden deutlich länger als viele der bisherigen Clips. Er zeigt erstmals einen größeren zusammenhängenden Abschnitt mit Lucia und scheint zu einem frühen Teil ihrer Geschichte zu gehören.

Was sich ohne größere Spoiler sagen lässt: Der Ausschnitt hängt mit Lucias Zeit im Gefängnis zusammen, die Rockstar bereits in offiziellen Trailern und Bildern gezeigt hat. Außerdem ist offenbar eine Rückblende enthalten, die etwas mehr über ihre Situation vor der Haft erzählt.

Damit geht Cyberleek erstmals deutlich weiter als bei den bisherigen Videos. Du konntest zuletzt unter anderem Jason beim Basketball spielen, beim Autofahren, in Geschäften und bei verschiedenen Aktivitäten sehen. Story-Inhalte wurden dagegen vergleichsweise zurückhaltend behandelt. Das ist jetzt vorbei.

Rockstar warnt ausgerechnet jetzt vor GTA 6-Spoilern

Nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung des Lucia-Videos meldete sich Rockstar Games erstmals selbst zu Wort. In einem Statement bezeichnet das Studio die Veröffentlichung der GTA 6-Gameplay-Videos als „heartbreaking“ für das Team. Rockstar erklärt außerdem, dass dies selbstverständlich nicht die Art gewesen sei, wie man den Spielern GTA 6 nach der langen Wartezeit zeigen wollte. Fan-Theorien, dass Cyberleek quasi zum „Marketing-Plan“ gehört, sind also damit widerlegt.

Besonders interessant ist ein anderer Teil der Stellungnahme. Rockstar spricht ausdrücklich davon, dass das vorgesehene Spielerlebnis durch Spoiler beeinträchtigt werden könnte. Das Studio bittet dich deshalb darum, noch etwas länger zu warten und GTA 6 am 19. November selbst zu erleben. Wenige Stunden später erscheint der bisher größte Story-Leak. Schlechter könnte das Timing kaum sein.

Cyberleek behauptet: Die geleakte Version von GTA 6 sei aktuell

Der neue Clip enthält allerdings noch eine weitere Behauptung, die für Diskussionen sorgen dürfte. Cyberleek behauptet, bei der verwendeten GTA 6-Version handle es sich um einen relativ aktuellen Build. Gleichzeitig behauptet der Leaker, dass das Spiel noch nicht fertig sei und bis zur Veröffentlichung sehr viel Arbeit erforderlich wäre.

Dafür gibt es allerdings keinen unabhängigen Beleg. Und gerade bei Cyberleek solltest du entsprechende Aussagen mit erheblicher Vorsicht behandeln. Die Person oder Gruppe hinter den Leaks nutzt die enorme Aufmerksamkeit mittlerweile offensiv, um eine Kryptowährung zu bewerben und versucht sogar, Werbeplätze rund um das gestohlene GTA 6 Material zu verkaufen.

Rockstar sagt selbst: GTA 6 ist beinahe fertig

In seinem heutigen Statement (via Instagram) entschuldigt sich Rockstar Games auch dafür, dass die Entwicklung und die Veröffentlichung neuer Informationen so lange gedauert haben. Dabei schreibt das Studio über die Fertigstellung des Spiels ausdrücklich „nearly there!“, also sinngemäß: fast geschafft.

Für Rockstar könnte die eigene Präsentation morgen kaum zu einem wichtigeren Zeitpunkt kommen.

Am 27. August um 21:00 Uhr unserer Zeit startet „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ zunächst auf Netflix. Wie wir bereits berichtet haben, waren ausgewählte Creator und Medien offenbar schon bei Rockstar North und haben GTA 6 hinter verschlossenen Türen gesehen. Nach der Präsentation dürfen sie über ihre Eindrücke und Informationen sprechen.

Damit könnte morgen genau jene Informationsflut beginnen, die Rockstar Games eigentlich selbst kontrollieren wollte.

Die Entwickler selbst bitten dich inzwischen ziemlich deutlich darum, die geleakten Inhalte zu meiden. Wenn du Grand Theft Auto VI am 19. November wirklich selbst entdecken möchtest, würde ich diesen Rat spätestens jetzt ernst nehmen. Gameplay-Leaks sind eine Sache. Sobald Cyberleek beginnt, zusammenhängende Teile der Story zu veröffentlichen, wird aus Neugier ziemlich schnell ein Spoiler, der dir den Spielspaß nehmen kann.