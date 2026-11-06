GTA 6 könnte früher für PC erscheinen! Ausgerechnet KI könnte Rockstar offenbar Druck machen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Auf die PC-Version von Grand Theft Auto VI (GTA 6) müssen Spieler möglicherweise doch nicht so lange warten wie befürchtet. Und der Grund dafür könnte ausgerechnet künstliche Intelligenz sein. Der ehemalige Rockstar-Entwicklungsleiter Obbe Vermeij glaubt, dass Rockstar Games seine bisherige Veröffentlichungsstrategie überdenken könnte. Seine Sorge: Jemand könnte die PS5-Version mithilfe von KI für den PC portieren, bevor Rockstar eine offizielle Umsetzung veröffentlicht.

Im Gespräch mit Rock Paper Shotgun erklärt Vermeij, dass moderne KI-Werkzeuge die technische Hürde für solche Projekte deutlich senken könnten.

Es hat die Welt wirklich verändert und ich wäre an Rockstars Stelle besorgt, dass jemand einfach die PS5-Version nimmt und sie per KI für den PC anpasst. Das wäre zwar nicht so gut wie ihre eigene Version, könnte aber trotzdem ihren Verkaufszahlen schaden. Daher würde es mich nicht wundern, wenn man versuchen würde, die Veröffentlichungen etwas näher zusammenzubringen. Natürlich weiß ich nicht, was sie sich dabei denken.

Eine solche inoffizielle Version wäre vermutlich deutlich schlechter als eine professionelle PC-Portierung. Trotzdem könnte sie ausreichen, um Rockstar potenzielle Käufer wegzunehmen. Genau darin sieht Vermeij ein wirtschaftliches Risiko.

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KI könnte Rockstar bei GTA 6 unter Zeitdruck setzen

Bisher konnte sich Rockstar viel Zeit mit seinen PC-Versionen lassen. GTA 5 erschien erst rund 19 Monate nach den Konsolenfassungen für Windows PC. Bei Red Dead Redemption 2 mussten PC-Spieler etwa ein Jahr warten. Das hatte laut Vermeij vor allem praktische Gründe. Für Entwickler sei es einfacher, zunächst eine Plattform fertigzustellen, anstatt gleichzeitig mehrere technisch unterschiedliche Versionen betreuen zu müssen. Diese Strategie verfolgt Rockstar seit vielen Jahren.

Mit KI-gestützten Werkzeugen könnte sich die Situation allerdings verändern. Vermeij hält es für denkbar, dass technisch versierte Gruppen den Programmcode einer Konsolenversion analysieren und daraus eine lauffähige PC-Fassung entwickeln. Ein solches Projekt würde weiterhin erheblichen Aufwand verursachen. Allein die benötigte KI-Rechenleistung könnte seiner Schätzung nach Zehntausende US-Dollar kosten.

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Dass eine vollständige und zuverlässig funktionierende Portierung von GTA 6 tatsächlich gelingen würde, ist damit keineswegs bewiesen. Vermeij beschreibt ein mögliches Risiko, keine bereits existierende PC-Version.

Kommt GTA 6 deshalb schon Anfang 2027 für PC?

Vermeij würde es nicht überraschen, wenn Rockstar den Abstand zwischen Konsolen- und PC-Release verkürzt. Ob das Unternehmen tatsächlich daran arbeitet, weiß er allerdings auch nicht. Der frühere technische Leiter von Rockstar North hat das Studio bereits 2009 verlassen und besitzt nach eigenen Angaben keine Informationen über die aktuellen Entwicklungspläne.

Interessant ist seine Einschätzung trotzdem. Bereits im September gab es Gerüchte über einen deutlich früheren PC-Release von GTA 6. Damals standen steigende Konsolenpreise als möglicher Grund im Mittelpunkt. Nun kommt mit der Gefahr inoffizieller KI-Portierungen ein weiteres Argument hinzu.

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Offiziell bleibt alles beim bisherigen Plan. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version hat Rockstar bislang weder angekündigt noch mit einem Erscheinungstermin versehen. Ob künstliche Intelligenz den PC-Release tatsächlich beschleunigen kann, bleibt damit offen. Für Rockstar könnte ein langer Abstand zwischen den Plattformen künftig allerdings ein größeres Risiko darstellen als noch bei GTA 5.