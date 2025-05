Star Wars Battlefront 2: Spielerzahlen explodieren nach Andor-Finale

Star Wars Battlefront 2 verzeichnet derzeit einen beeindruckenden Anstieg der Spielerzahlen, was hauptsächlich dem Erfolg eines anderen Projekts aus der weit, weit entfernten Galaxie zu verdanken ist. Weitere Faktoren für diesen Anstieg sind die Feierlichkeiten rund um den 4. Mai, ein jährliches Star-Wars-Event, sowie das Jubiläum von Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith, das erneut in die Kinos kam. Zudem könnte Fortnites neues Galactic Battle viele Spieler zurück zu Star Wars Battlefront 2 gebracht haben, da es eine imperiale Übernahme im Battle-Royale-Modus umfasst.

Der Action-Shooter wurde von DICE in Zusammenarbeit mit Criterion Games und Motive Studios entwickelt und 2017 veröffentlicht. Die Handlung konzentriert sich auf die Originalfigur Iden Versio, die sich der Neuen Republik gegen das Galaktische Imperium anschließt. Star Wars Battlefront 2 zählt zu den besten Weltraumspielen mit Entermechaniken und reiht sich neben Titeln wie Executive Assault 2, Heat Signature und FTL: Faster Than Light ein. Das Spiel bietet ein fesselndes, immersives Erlebnis und versetzt Spieler direkt in die epische Sternenkrieg-Action.

Star Wars Battlefront 2 ist immer noch beliebt

Ein Bericht des TikTok-Accounts dailymailgaming zeigt, dass die Spielerzahl von Star Wars Battlefront 2 auf Steam auf den höchsten Stand seit 2021 gestiegen ist, insbesondere nach dem erfolgreichen Serienfinale von Andor auf Disney Plus. Der Anstieg folgt direkt auf den massiven Spieleranstieg am 4. Mai, und das Spiel schaffte es sogar unter die 25 meistgespielten Titel auf Xbox, wo es Halo und Destiny übertrumpfte.

Eine bemerkenswerte Leistung, da Star Wars Battlefront 2 seit fünf Jahren nicht mehr aktualisiert wurde. Im Gegensatz zu den negativen Nachrichten aus dem April, als das Spiel durch Hackerangriffe beinahe unspielbar wurde, ist die aktuelle Entwicklung erfreulich. Zudem beweist der Erfolg von Andor, dass die Star-Wars-Community lebendiger denn je ist, und die politische Intrige der Serie lohnt sich als Binge-Session, während Fans auf den kommenden Film The Mandalorian & Grogu warten, der 2026 erscheinen soll.

Neben Andors Einfluss auf den Spieleranstieg hat die Entwicklung auch die Forderungen der Community nach einer Wiederaufnahme des eingestellten Projekts Star Wars Battlefront 3 befeuert. Viele Spieler sind überzeugt, dass EA mit dem dritten Teil das perfekte Live-Service-Star-Wars-Erlebnis hätte schaffen können. Und da die ersten beiden Spiele so beliebt sind, bleibt die Hoffnung bestehen, dass der Publisher die Rufe erhört und die Trilogie doch noch Wirklichkeit wird.