Star Wars: Battlefront 3 war fast fertig, sagt Entwickler

Die Streichung von Star Wars: Battlefront 3 war ein ,,absolutes Verbrechen", sagt ein ehemaliger Entwickler.

Star Wars Fakten

Entwickler: LucasFilm Genre: Action Release: 21/03/1977 Mehr News, Artikel & Guides zu Star Wars

Star Wars: Battlefront 3 bleibt wohl für immer ein Traum. Und das gilt gleich doppelt! Denn so kann die ikonische Marke, die in beiden Ausgabe bisher nur über zwei Hauptteile verfügt, auf einen fehlenden dritten Teil zurückblicken. Zum einen die aktuelle Version, die zuletzt von den Battlefield-Machern Dice gerebootet wurde und sehr in der Kritik standen. Zum anderen die beiden Ursprungstitel, die 2004 für Xbox, PS2 und PC starteten und von Pandemic Studios entwickelt wurden. Und gerade jene Ursprungsreihe war näher an einem dritten Teil als man ahnen könnte.

Star Wars: Battlefront 3 war fast fertig

Denn so äußerte sich der Entwickler Michael Barclay unlängst auf Twitter. Barcley, derzeitiger Lead Designer bei den ,,The Last of Us”-Machern Naughty Dog, war lange Zeit an der Entwicklung von Star Wars: Battlefront 3 beteiligt. Er gab auf Twitter seine Frustration zu der fehlgeschlagene Fortsetzung preis.

WERBUNG

“Ich finde, es ist jetzt lange genug her, dass ich sagen kann, dass Star Wars Battlefront III wirklich unglaublich geworden wäre, und die Tatsache, dass es 2 Meter vor der Ziellinie abgesagt wurde, ist ein absolutes Verbrechen. Die Spieler wissen nicht, was man ihnen vorenthalten hat.”

Laut Barcley wäre die begehrte Fortsetzung bereits in einem fast fertigen Zustand gewesen und kurz vor Ende schlussendlich dann doch gestrichen worden. Gameplaymaterial, das immer mal wieder seinen Weg auf Plattformen wie Reddit findet, unterlegt diese Behauptung. Die Videoclips wirken vollständig und deuten eine Fortsetzung an, die in allen Belangen größer als ihre Vorgänger ausgefallen wäre. So bot Star Wars: Battlefront 2 bereits Raumschlachten und die Prequel-Trilogie als Schauplätze. Battlefront 3 hätte hingegen einen nahtlosen Übergang zwischen Planetenoberfläche und Kämpfen im Weltraum geboten. Ein Feature, das auch heutzutage kaum möglich ist.

Doch es kam nie dazu. Battlefront 3 befand sich jahrelang in der Entwicklungshölle, bis der Publisher Electronic Arts schlussendlich die alleinigen Rechte an weiteren ,,Star Wars”-Spielen zugesprochen bekam. Neben hervorragenden Singleplayer-Erfahrungen, spendierte EA auch ein Reboot für die beliebte Shooter-Reihe. Nach anfänglichen Problemen schaffte es auch hier der zweite Teil zu einem großen Erfolg. Doch, ähnlich wie sein Vorgänger, dürfen sich Fans auch hier nicht allzu bald auf eine Fortsetzung freuen.