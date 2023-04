Star Wars Jedi: Survivor wird noch größer – Dateigröße massiv gewachsen

Star Wars Fakten

Star Wars Jedi: Survivor, das schon zuvor als großes Spiel (puncto Speicherplatz) bezeichnet wurde, ist anscheinend noch größer geworden, bevor es später in diesem Monat veröffentlicht wird.

Seit der ersten Vorstellung am Star Wars Day 2022 bis hin zur umfangreicheren Enthüllung und dem Gameplay-Trailer bei den Game Awards 2022 hat Star Wars Jedi: Survivor versprochen, größer zu sein als sein Vorgänger aus dem Jahr 2019, Star Wars Jedi: Fallen Order. Dies gilt auch für die Dateigröße, die das Spiel einnehmen wird. Informationen zufolge sollte die PC-Version des Action-Adventure-Spiels voraussichtlich etwa 130 GB Speicherplatz benötigen, was im Vergleich zu den 44 GB von Fallen Order bereits eine massive Steigerung darstellt. Doch kurz vor Release gesellen sich noch ein paar Gigabyte dazu.

Der Twitter-Account “Daily Star Wars Games” (nicht mit uns verwandt) via GameRant.com hat die offizielle Dateigröße bekannt gegeben. Und diese ist noch größer als das bereits “überraschende Ergebnis” des Leaks zuvor mit 130 GB. Star Wars Jedi: Survivor wird satte 155 GB Speicherplatz auf dem PC einnehmen – gut 25 GB mehr als bisher angenommen und 111 GB mehr als die PC-Version von Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Survivor's install size has increased from 130GB to 155GB. pic.twitter.com/d0VBLgf1n1

— Daily Star Wars Games (@DaiIySWGames) April 5, 2023