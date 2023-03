Star Wars Jedi: Survivor: Wer ist der neue Bösewicht?

Wer wird der neue Hauptschurke in Star Wars Jedi: Survivor sein?

Star Wars Jedi: Survivor - (C) EA, Respawn Entertainment

Fünf Jahre nach der Geschichte von Jedi: Fallen Order will der Nachfolger Star Wars Jedi: Survivor größer und besser werden. Die Fortsetzung erweitert das Original in vielerlei Hinsicht. So fügt es brandneue Kampfhaltungen und die von Fans gewünschte Schnellreise hinzu.

Fans können dieses Mal eine viel dunklere Geschichte erwarten, da Cal versucht, dem Imperium immer einen Schritt voraus zu sein. Nachdem er der Zweiten Schwester im ersten Spiel erfolgreich aus dem Weg gegangen ist, sieht sich der Jedi einer neuen Bedrohung gegenüber, die versucht, seinen Orden ein für alle Mal zu beenden.

WERBUNG

Was wir bisher über den Bösewicht von Star Wars Jedi: Survivor wissen und wie er in den größeren Star Wars-Kanon passt.

Der Hauptgegner von Star Wars Jedi: Survivor wird ein neuer Charakter namens Rayvis sein, ein Gen’Dai, der glaubt, dass die Jedi aufhören sollten zu existieren. Rayvis ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in anderen Star Wars-Medien erschienen. Doch Fans werden sich der Gen’Dai-Spezies bewusst sein. Diese schwer gepanzerten Kreaturen sind notorisch schwer zu töten, und der beliebte Charakter Durge führte während der Klonkriege zahlreiche Missionen für Count Dooku und die Separtisten aus.

Nach dem ersten Trailer zu Jedi: Survivor dachten viele, der gezeigte Gen’Dai sei Durge selbst, aber die Entwickler haben jetzt bestätigt, dass es sich um einen neuen Charakter handelt, der speziell für das Spiel erstellt wurde. Über Reyvis und was ihn antreibt, ist wenig bekannt.

Aber in einem Interview mit IGN hat Respawn Cinematic Director, Dori Arazi, etwas Licht auf diesen interessanten neuen Bösewicht geworfen. Er sagte:

„Rayvis ist nicht nur dieser ‚schroffe Grunt , der eine Armee ausschalten kann. Er hat eine lange Vergangenheit. Er hat viel Geschichte erlebt und gesehen. Er könnte tausend Jahre alt werden. Er hat den Aufstieg und Fall von Imperien gesehen. Er hat den Aufstieg und Fall der Jedi gesehen. Er hat den Aufstieg des eigentlichen Imperiums selbst gesehen. Er hat also viel tragische Geschichte und viel Tiefe, die wir zu erforschen versuchen.“

Da beide zu den letzten ihrer Art gehören, scheint es eine Reihe von Auseinandersetzungen zwischen Rayvis und Cal zu geben, die sich im Laufe der Spielgeschichte abspielen werden.

„Diese Spezies hat eine Perspektive, die so langlebig ist“, sagte Lead Writer Danny Homan. „Zu sehen, wie sich die Republik in das Imperium verwandelt, und wissen Sie, wenn wir über Cals Reise und seine eigenen Erfahrungen nachdenken, bietet jede Figur, die er trifft, eine neue Perspektive auf die Jedi und die Republik. Und Rayvis hat alles gesehen.“

Wir müssen auf die Ankunft von Star Wars Jedi: Survivor warten, bevor wir ein vollständiges Bild davon bekommen, wer Rayvis ist und wo er in die Geschichte passt, aber wir werden diese Seite auf jeden Fall mit den neuesten Informationen aktualisieren.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 28. April für Playstation 5, Xbox Series und PC