Gears of War: E-Day Controller – Zwei neue Xbox-Controller vorgestellt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Passend zum bevorstehenden Start von Gears of War: E-Day (hier geht es zu unserer Preview) legt Xbox noch einmal bei der Hardware nach. Gleich zwei neue Controller wurden vorgestellt und zumindest einer davon dürfte bei eingefleischten Gears-Fans ziemlich schnell auf der Wunschliste landen.

Das auffälligere Modell ist eine Limited Edition, die ab sofort vorbestellt werden kann. Preislich liegt der Controller bei 89,99 US-Dollar. In Österreich und anderen europäischen Ländern kann der Preis je nach Händler abweichen.

Der Controller sieht aus wie ein Stück Sera

Beim Design hat sich Xbox deutlich an der Welt von Gears of War: E-Day orientiert. Die Oberfläche erinnert an aufgerissenen Asphalt, aus dessen Rissen ein rotes Leuchten dringt. Darunter ist das bekannte Crimson Omen zu erkennen.

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Auch bei den Tasten gibt es einige Details. Die ABY-Tasten sind schwarz gehalten, während die X-Taste transparent und rot gestaltet ist. Dazu kommen rote Trigger und ein transparentes D-Pad. Das Ganze wirkt dadurch weniger als ein gewöhnlicher Controller mit einem aufgedruckten Logo und mehr wie ein echtes Sammlerstück.

Ab September könnt ihr euren eigenen Controller bauen

Noch interessanter wird es für alle, die lieber selbst Hand anlegen. Ab dem 30. September 2026 könnt ihr über den Xbox Design Lab einen eigenen Gears-of-War-E-Day-Controller zusammenstellen.

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Dafür gibt es exklusives Artwork des Heavy-Metal-Künstlers Luke Preece. Das zentrale Motiv zeigt einen Schädel über gekreuzten Lancer-Gewehren und passt damit ziemlich perfekt zur brutalen Atmosphäre der Reihe. Zusätzlich stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, darunter metallische Trigger und D-Pads, gummierte Griffe sowie eine persönliche Gravur.

Auch eine passende Ladestation kommt

Xbox hat außerdem eine passende 8BitDo-Ladestation angekündigt. Das Zubehör ist offiziell von Xbox lizenziert und kommt ebenfalls im Gears-of-War-Design. Eine Batterie für den Controller ist ebenfalls enthalten. Beide Controller werden erstmals auf der gamescom 2026 öffentlich gezeigt. Dort können Besucher zudem Gears of War: E-Day selbst ausprobieren.

Der Shooter erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC und ist zum Start auch im Game Pass enthalten.

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