Nintendo: Hinweise auf die Entwicklung von Ring Fit Adventure 2

Einer Patent-Anmeldung seitens Nintendo nach, ist es wahrscheinlich, dass Nintendo an einem Nachfolger des Fitness-Action-Rollenspiels Ring Fit Adventure arbeitet. Der Titel ist auf der Nintendo Switch erschienen und gehört zu den beliebtesten Titel der Konsole.

Der Nachfolger von Wii Fit kam in Form eines Rollenspiels mit einem Fitnessring, dem Ring-Con und einem Beingurt daher. Sobald man die Joy-Cons darin platziert hat, wird sehr viel Fleiß und Schweiß von uns abverlangt. Die Joy-Cons erfassen die Bewegungen des Spielers durch Bewegungssensoren, während der Ring-Con über einen Dehnungssensor Biegungen erkennt. Spielerisch erfahren wir im Ring Fit Adventure selber dann eine Mischung aus Muskel- und Ausdauertraining mit 30 (!) Schwierigkeitsstufen. In einem rundenbasierten Rollenspiel, müssen reale Übungen gemacht werden, damit mandie Gegnerhorden auspowert. Mit über 15 Millionen verkaufter Einheiten gehört der Titel zu den beliebtesten Nintendo Switch Titeln.

Ende Mai hat Nintendo bei der EU ein neues Patent angemeldet. Es handelte sich um Zubehör für Videospielcontroller. Da diese Design schon bis zu 30 Monate alt sein könnte, dürfte es sich um ein noch nicht angekündigtes Produkt halten. Der Designer dieses Zubehörs ist Fumiyoshi Suetake. Dieser hat bereits den Ring-Con designt. Zuletzt übrigens die Nintendo Sound Clock: Alarmo. Allerdings werden nicht alle seiner angemeldeten Patente verwirklicht. So wurde im Jahr 2015 ein „Trainingsgerät“ angemeldet, welches bis jetzt nie erschienen ist.

