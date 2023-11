Super Mario Galaxy: Mario und Luigi lassen sich unterschiedlich steuern

So eben hat ein Spieler auf X/Twitter seine Entdeckung bekannt gemacht. Er bemerkt, dass Super Mario und Luigi sich in Super Mario Galaxy unterschiedlich steuern lassen. Genauer gesagt betrifft es den Spin Jump. Allerdings ist hier anzumerken, dass man Luigi nur als geheimen Charakter als Spieler auswählen kann.

Super Mario Galaxy

Der Nintendo Wiis Klassiker Super Mario Galaxy gilt als eines der beliebtesten und am besten bewerteten Videospiele aller Zeiten: zurecht. Glücklicherweise ist dieses Videospieljuwel auch auf der Nintendo Switch spielbar. Nämlich in Super Mario 3D All.Stars. Eine Videospielsammlung, welches Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy nur zeitweise für die Nintendo Switch erhältlich gewesen war. Sowohl physisch als auch als Download, was sehr schade gewesen ist.

Was ist der Unterschied?

Der Unterschied der Sprungmöglichkeiten zwischen den Brüdern ist bekannt: bis auf ein paar Ausnahmen, konnte Luigi höher und weiter springen als Mario. Eine Eigenschaft, welche Luigi in Super Mario Bros. Wonder aus spielmechanischen Gründen komplett verloren hat. In Super Mario Galaxy gibt es zudem eine Sprungattacke welche Spin Jump heißt. Mit der Motion Control wird dieser nach einem Sprung ausgeführt, indem man seinen Controller schüttelt. Nun hat man auf der Nintendo Wii links einen Nunchuk und rechts die Wii Remote in der Hand (auf der Nintendo Switch links und rechts jeweils einen Joy-Con). Je nachdem ob der Nunchuk oder die Wii Remote, beziehungsweise welcher Joy-Con geschüttelt wird, springt einer der beiden Brüder höher als der andere.

Wann springt welcher des Bros höher?

Super Mario spring höher wenn man den jeweiligen Controller in der rechten Hand schüttelt, während Luigi einen höheren Spin Jump macht, wenn man den linken schüttelt. Interessant wird das Thema, wenn man bedenkt, dass die Nintendo Switch Version von Super Mario Galaxy nicht gezwungenermaßen mit Motion Control sondern auch mit einer reinen Bewegungssteuerung gesteuert werden kann. Auch diese Frage kann beantwortet werden. So hat sich Nintendo beim Knopf für den Spin Jump für Super Marios Seite, also rechts entschieden.

Wo kommt eigentlich Luigi her?

Wer sich über diese Frage wundert, dem muss gesagt werden, dass man in Super Mario Galaxy Luigi zuerst freispielen muss. Das ist gar nicht mal so einfach. Denn für Luigi muss man sämtliche 120 Sterne sammeln und Bowser auch mit dieser Sternanzahl besiegt haben. Erst dann stellt sich Luigi dem erneuten Abenteuer zu Verfügung. Es ist also kein Wunder, dass den meisten dieser Unterschied gar nicht erst aufgefallen ist, da viele gar nicht so weit spielen. Zudem muss hinzugefügt werden, dass man nie Super Mario und Luigi nebeneinander springen sehen kann, weswegen einem der Unterschied zwischen den Brüdern beim Schütteln des jeweiligen Controllers auch den allermeisten Spielern die sich 100% holen, nicht aufgefallen ist.

Es ist immer sehr interessant, welche Geheimnisse sich in den Programmierungen verbergen und wenn diese erst nach Dekaden einer breiten Öffentlichkeit bekannt werden.

