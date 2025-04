CD Projekt Red verspricht problemlosen Launch von Cyberpunk 2077 für Switch 2

Cyberpunk 2077 soll auf Switch 2 technisch besser laufen als einst auf PlayStation 4 und Xbox One, verspricht Tim Green von CD Projekt Red in einem Interview mit Game File (via VGC). Überhaupt könnte das ambitionierte Rollenspiel einer der grafischen Vorzeigetitel für Nintendos neue Hybrid-Plattform werden – sollte es die technischen Erwartungen erfüllen.

Inzwischen hat sich die Tabletop-Versoftung zum Kulthit entwickelt, aber das war nicht immer so. 2020 erschien Cyberpunk 2077 in einem desaströsen Zustand für PlayStation 4, Xbox One und PC. Spieler wurden rasch mit zahllosen Bugs und Glitches konfrontiert, die den Titel fast unspielbar machten. Obendrauf ließ die Grafik verglichen mit den ersten Trailern zu wünschen übrig. Das Launch-Desaster führte sogar dazu, dass Käufer ihr Geld zurückerstatten durften.

Das soll Cyberpunk 2077 auf Switch 2 bieten

Auf der Switch 2 soll jetzt alles anders kommen, betont Tim Green: “Natürlich gab es bei der Entwicklung, wie bei jedem anderen Entwicklungsprozess auch, einige Herausforderungen. Aber wir haben bei der Auswahl der Kompromisse darauf geachtet, dass die Vision des Spiels nicht beeinträchtigt wird.” Die Datenspeicherung der Switch 2 hätte anfängliche Probleme aus dem Weg geräumt, nun sei man “sehr zufrieden mit dem Ergebnis.”

Am stärksten soll sich die Grafik im Dock zeigen, aber der Port nutze gleichzeitig das “Deep Learning Super Sampling (DLSS), wenn die Spieler unterwegs zocken”, so Green. Das heißt, dass der Handheld-Modus das Spiel mit einer speziellen KI-Methodik hochskaliert. Lediglich der Performance-Mode am Handheld soll nur auf eine Auflösung von 720p kommen, allerdings alle anderen Modi auf 1080p.

Vorbildlich zeigt sich Cyberpunk 2077 jedenfalls beim Inhalt. Denn die physische Karte beinhaltet voraussichtlich das gesamte Spiel und den DLC Phantom Liberty, der selbst auf PlayStation 5 nur als Download-Code beigepackt war. Etliche andere Dritthersteller veröffentlichen für Switch 2 stattdessen sogenannte Softwareschlüssel-Karten (Gamekey-Cards), die stattdessen zum Aktivieren eines Downloads herhalten.