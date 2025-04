Die wenigsten japanischen Spiele für Switch 2 bekommen echte Spielkarten

Schlechte Nachrichten für Sammler: In Japan wurden etliche Spiele für Switch 2 von Drittherstellern als sogenannte Softwareschlüssel-Karten (oder Game-Key Cards) markiert. Das bedeutet, die physischen Cartridges beinhalten nicht die kompletten Spiele, sondern aktivieren lediglich einen Download (via Nintendo). Das dürfte den internen Konsolenspeicher von 256 GB bei manchen Fans schneller auffüllen, als geplant. Kein Wunder, dass inzwischen ein Ansturm auf MicroSD Express-Karten entstanden ist.

Außerdem hängt damit die Eigentümerschaft der betroffenen Games ganz von Nintendos Servern ab und führt das Konzept physischer Medien geradezu ad absurdum. Allerdings bieten die Softwareschlüssel-Karten einen Vorteil gegenüber Download-Codes zum Aufrubbeln. Denn obwohl es sich um Download-Aktivierungen handelt, sind die Titel nur mit der ursprünglichen Karte spielbar. Anders gesagt, du kannst diese Spiele weiterhin verkaufen.

Laut einem Onlineshop sollen in Japan die folgenden Titel physisch nur auf Game-Key Cards erscheinen (via VGC):

Bravely Default: Flying Fairy

Daemon X Machina: Titanic Scion

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Puyo Puyo Tetris 2S

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Shine Post: Be Your Idol!

Sonic X Shadow Generations

Street Fighter 6

Suikoden I & II HD Remaster

Survival Kids

Yakuza 0: Director’s Cut

Noch ist unklar, bei welchen europäischen Versionen es sich um Softwareschlüssel handeln wird.

Switch 2-Spiele von Nintendo vorerst ohne Softwareschlüssel-Karten

Zum aktuellen Zeitpunkt dürften sich immerhin alle Spiele von Nintendo vollständig auf den physischen Karten befinden. Zuvor herrschte noch Verwirrung über den Inhalt von Switch 2 Editionen von alten Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Gerüchte gingen um, dass sich lediglich die Originalfassungen auf den physischen Cartridges befänden, aber nicht die grafischen Upgrades für die neue Konsole. Das hat Nintendo inzwischen gegenüber dem Onlinemedium vooks aufgeklärt:

“Die physischen Versionen der Nintendo Switch 2 Edition-Spiele enthalten das ursprüngliche Nintendo Switch-Spiel und sein Upgrade-Pack auf derselben Spielkarte (das heißt, es handelt sich um Nintendo Switch 2-Spielkarten ohne Download-Code). Alternativ dazu können Publisher Nintendo Switch 2 Edition-Spiele als Download-Codes in einer physischen Verpackung ohne Spielkarte veröffentlichen.”