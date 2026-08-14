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Neue Aktualisierung für Series X/S

Xbox bekommt ein neues Update mit mehreren Verbesserungen

Microsoft veröffentlicht ein neues Xbox Series X/S Update. Die Aktualisierung bringt mehrere Verbesserungen und Änderungen.

i Xbox bekommt ein neues Update mit mehreren Verbesserungen
Artikel von Tim Rantzau +
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Microsoft hat ein neues Update für seine neuesten Konsolen veröffentlicht. Besitzer einer Xbox Series X/S können die Aktualisierung ab sofort herunterladen. Große neue Funktionen sollte man dabei allerdings nicht erwarten – dafür nimmt Microsoft an mehreren Stellen Verbesserungen vor, die im Alltag durchaus praktisch sein können.

Die Aktualisierung folgt auf die umfangreichere Überarbeitung der Xbox-Oberfläche, die Microsoft zuvor mit Insidern getestet hatte.

Xbox macht die Oberfläche übersichtlicher

Ein Schwerpunkt liegt erneut auf der Benutzeroberfläche. Microsoft arbeitet weiter daran, den Startbildschirm übersichtlicher zu gestalten und Spielern schneller Zugriff auf ihre wichtigsten Inhalte zu geben.

Dazu gehören unter anderem Anpassungen an der Darstellung von Spielen und Apps. Gerade wer eine große digitale Bibliothek besitzt, soll dadurch schneller das finden, was er gerade spielen möchte. Auch bei der Navigation nimmt Xbox weitere kleinere Änderungen vor. Das klingt zunächst etwas unspektakulär, dürfte sich aber gerade dann bemerkbar machen, wenn man die Konsole täglich nutzt.

Neue Berichte werfen Fragen über die langfristige Strategie von Microsoft und die Zukunft der Xbox-Sparte auf.

Xbox Controller – Bild: Ny Zoltán / Pexels

Update kommt für nur für neue Xbox-Konsolen

Die Aktualisierung ist ausschließlich für die aktuelle Generation gedacht. Microsoft verteilt solche Updates inzwischen regelmäßig und testet neue Funktionen zunächst über das Xbox-Insider-Programm, bevor sie für alle Spieler freigegeben werden.

Dadurch können manche Neuerungen bereits bekannt sein, bevor sie offiziell auf den Konsolen landen.

Microsoft arbeitet weiter an Xbox

Das aktuelle Update zeigt vor allem, dass Microsoft seine Konsolen-Oberfläche weiterhin regelmäßig überarbeitet. Nach den größeren Änderungen der vergangenen Monate ist das System längst nicht fertig.

Dabei geht es nicht immer um spektakuläre neue Funktionen. Viele Änderungen betreffen Kleinigkeiten, die erst nach einigen Tagen auffallen – etwa eine bessere Darstellung, schnellere Navigation oder weniger überladene Menüs.

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Für Xbox-Spieler bedeutet das: Wer seine Konsole heute einschaltet, sollte nach dem Update Ausschau halten. Das neue Xbox Update ist ab sofort verfügbar. Wer die automatische Aktualisierung deaktiviert hat, kann in den Systemeinstellungen selbst nach der neuen Version suchen.

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