Fan baut eigenen Xbox Handheld

Ein talentierter Spieler hat einen eigenen Xbox Handheld gebaut, die mehr als tausend Titel ohne Emulation spielen kann. Die erste Xbox wurde am 15. November 2001 veröffentlicht und etablierte Microsoft neben Sony und Nintendo als dritten großen Hersteller von Spielkonsolen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen die Marke mit den Konsolen Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S weiterentwickelt. Allerdings hat sich Microsoft bisher weitgehend aus dem Handheld-Bereich herausgehalten, während andere Konkurrenten diesen Markt mit unterschiedlichem Erfolg erkundeten. Bislang kommt die Xbox einem tragbaren System am nächsten, wenn Game-Pass-Ultimate-Titel über Cloud Gaming auf mobile Geräte gestreamt werden.

Anfang dieses Jahres gab es Gerüchte, dass Microsoft sein erstes eigenes tragbares Spielsystem entwickeln könnte. In den letzten Monaten haben zuverlässige Brancheninsider Details zu diesem potenziellen Handheld-System enthüllt. Sogar Xbox-Chef Phil Spencer hat angedeutet, dass ein solcher Handheld in den nächsten Jahren erscheinen könnte. Den Gerüchten zufolge soll dieses System der erfolgreichen Nintendo Switch ähneln und Teil der zehnten Konsolengeneration sein, die um das Jahr 2028 herum beginnen soll. Ein Twitter-Nutzer namens Redherring32 hat einen Einblick gegeben, wie ein tragbares Xbox-System basierend auf der Original-Xbox aussehen könnte.

I built a portable Xbox.

This isn’t a PC handheld, it isn’t emulation, this is a real motherboard from a real Xbox. It has a 9” 480p display, pure digital video/audio, 100W USB C charge and play, and I’m currently adding WiFi 6 for wireless Xbox Live functionality.

Yes, really. pic.twitter.com/yK7p0vPqUn

— Redherring32 (@redherring32) October 18, 2024