Star Citizen bekommt 48.000€ teures Raumschiff-Packet

Spieler von Star Citizen bekommen bald die Möglichkeit ein Raumschiff-Bundle zu kaufen, das ganze 48.000 Euro kosten soll. Das Paket soll für alle Spieler verfügbar sein, die bereits 10.000 Euro an Echtgeld in das Early-Access-Spiel gesteckt haben.

Obwohl Star Citizen immer noch nicht offiziell in seiner Vollständigkeit gestartet ist, hindert das die Entwickler hinter dem Großprojekt nicht daran, immer neue kaufbare Raumschiffe anzubieten. Das neuste Paket, das die Entwickler Cloud Imperium Games auf der Spieleseite für das erste Quartal 2024 ankündigten, übertrifft dabei jedoch alle bisher erschienenen. So soll das Legatus 2953 Pack sagenhafte 48.000 Euro vereinnahmen.

58.000 Euro für Star Citizen

Das Packet soll dabei die “definitive Armada” in Star Citizen ausmachen, wie es in der offiziellen Item-Beschreibung heißt. Es inkludiert sämtliche bisher veröffentlichte Raumschiffe, sowie zahlreiche weitere kosmetische Items. Die Seite führt weiter aus: “Diese perfekte Kollektion, die über 175 Schiffe aller namhaften Hersteller umfasst, enthält alle Schiffe, die bis zum Jahr 2953 auf den Markt gekommen sind, und gibt jedem Flottenkommandanten die Möglichkeit, ein dauerhaftes Vermächtnis zu schaffen und die Menschheit in eine bessere Zukunft zu führen.”

Wer jetzt gar nicht schnell genug zur Bank laufen kann, um den Kredit für ein Einfamilienhaus in eine virtuelle Raumschiffsammlung zu stecken, der muss gewarnt sein. Denn das 48.000 Euro kostbare Packet ist nicht für alle Spieler verfügbar. Nur wer bereits 10.000 Euro in das unfertige Spiel gesteckt hat und innerhalb von Star Citizen einen gewissen Rang erreich hat, bekommt das Kaufrecht. Um also an die “definitive Armada” zu gelangen, müssen willige Spieler 58.000 Euro in das Spiel investieren.

Star Citizen ist eines der berüchtigtsten Projekte in der Gaming-Branche. Das seit nunmehr zehn Jahre in aktiver Entwicklung befindliche Spiel ist zum jetzigen Stand immer noch nicht vollständig beendet. Und das, obwohl durch eine extensive Crowd-Funding-Kampagne durch hunderttausende von zahlender Spieler bereits über 600 Millionen Dollar eingenommen wurden. Willige Spieler können dabei seit jeher Raumschiffe zu horrenden Preisen erwerben, um die Entwicklung des Weltraum-Simulators fortzusetzen. Doch immer mehr kommt die Frage auf, ob das Spiel überhaupt jemals einen echten Release bekommt.