Star Citizen’s Legatus-Bundle: Der teuerste DLC der Gaming-Welt und die Debatte dahinter

Star Citizen, das massive Weltraumspiel, hat mit seinem neuesten “DLC”-Angebot, dem “Legatus 2953-Bundle”, die Gaming-Gemeinschaft ins Staunen versetzt. Dieses Paket, das für unglaubliche 53.568 Euro angeboten wird, verspricht Spielern eine eindrucksvolle Flotte von über 100 Schiffen. Doch die Frage dahinter: Ist es das wert?

Das Legatus-Bundle, Teil einer Serie von Angeboten von Roberts Space Industries, ermöglicht Spielern das Kommando über eine ultimative “Armada”. Doch die Reaktionen auf den Preis des Pakets sind gemischt.

Star Citizen: DLC für stolze 53.568 Euro!

Star Citizen erregte in der Vergangenheit wegen seiner Finanzierungsmodelle Aufmerksamkeit. Das “Legatus 2953”-Bundle ist nur ein Beispiel für diese Angebote, die für mehrere Tausend Euro verkauft werden.

“Diese perfekte Sammlung besteht aus über 175 Schiffen aller namhaften Hersteller und umfasst alle bis 2953 veröffentlichten und konzipierten Schiffe”, so die Webseite Roberts Space Industries.

Um das ins Verhältnis zu setzen: Im Jahr 2021 betrug das durchschnittliche jährliche Nettoeinkommen aller angestellten Arbeitnehmer (ohne Lehrlinge) in Österreich rund 23.674 Euro. Davon muss auch noch gelebt werden, also Essen, Wohnen, usw. Würde man also kein Geld ausgeben (müssen), dann braucht ein “Durchschnittsösterreicher” mehr als 2 Jahre, um sich das Legatus 2953-Bundle für Star Citizen kaufen zu können. Da benötigt es mehr als eine Lohnerhöhung die vielleicht die Inflation ausgleicht.

Trotz einer Entwicklungszeit seit 2011 gibt es noch immer kein Veröffentlichungsdatum für Star Citizen. Das Spiel hat jedoch durch den Verkauf von In-Game-Inhalten und Paketen wie Legatus fast eine halbe Milliarde US-Dollar eingesammelt.

Die Diskussion über die Pay-to-Win-Mechanik und das Fehlen einer Ausgabenobergrenze im Spiel hat zu rechtlichen Auseinandersetzungen geführt. Es gab Klagen gegen den Entwickler, und viele fragen sich, ob diese Praxis und andere Probleme das Spiel zu einem Flop machen werden. Die Zukunft von Star Citizen bleibt abzuwarten. Wären sie doch bei Wing Commander geblieben!

Was ist Star Citizen?

Star Citizen ist ein ambitioniertes Weltraum-Computerspielprojekt, das von Chris Roberts (Freelancer, Wing Commander) und seinem Team bei Cloud Imperium Games entwickelt wird. Es ist eine Mischung aus einem Weltraum-Flugsimulator, einer First-Person-Shooter-Erfahrung und einer Wirtschaftssimulation, die den Spielern eine offene, frei erkundbare Spielwelt im Weltall bietet

Star Citizen ist jedoch auch Gegenstand einiger Kontroversen aufgrund seiner langen Entwicklungszeit, Finanzierungsmodelle und einiger rechtlicher Auseinandersetzungen. Trotzdem bleibt es ein faszinierendes Projekt, das die Grenzen des Videospiel-Designs und der technologischen Umsetzung im Weltraum-Genre auslotet.