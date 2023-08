Star Citizen sammelt über 600 Millionen Dollar, ein Release-Termin fehlt trotzdem

Star Citizen hat die Finanzierungmarke von sage und schreibe 600 Millionen US-Dollar überschritten! Einen Release-Termin gibt es nicht.

Vor mehr als 10 Jahren startete die Kickstarter-Kampagne von Star Citizen. Und obwohl die Entwicklung mehr als holprig ist, gibt es noch immer Spieler auf dieser Welt, die daran glauben, dass es irgendwann einmal als “Version 1.0” erscheinen wird. Mein Kind ist nicht so alt, geht zur Schule und spielt Zelda, Minecraft und Co – besser als ich. Doch 2012 startete die Finanzierung für dieses Weltraumepos. Die “Wing Commander”-Fans haben Geld. Viel Geld.

Star Citizen hat die magische Marke von 600.000.000 US-Dollar erreicht. Du erwartest einen baldigen Release-Termin? Den gibt es noch immer nicht. Diese Summe wurde von 4.760.845 Unterstützern oder “Star Citizens” aufgebracht, die es geschafft haben, das Crowdfunding auf über eine halbe Milliarde amerikanische Dollar zu bringen. Das Projekt hatte bereits das erfolgreichste Crowdfunding aller Zeiten, daher ist dies nur ein weiterer Rekord, den das Team von Cloud Imperium Games aufgestellt hat.

Star Citizen Kickstarter-Kampagne: Zehnfach finanziert!

Diese Neuigkeit wurde auf der Website von Star Citizen und seinem Einzelspieler-Ableger Squadron 42 entdeckt. Hier können wir sehen, dass bis zum Zeitpunkt dieses Schreibens 600.325.707 US-Dollar gesammelt wurden. Dies übersteigt alle Stretch-Goals bei weitem, wobei das letzte bei 65.000.000 Dollar lag. Es scheint nicht so, als ob es für das Erreichen dieses neuen Meilensteins noch etwas Extra geben wird, außer der Tatsache, dass Cloud Imperium Games mehr Geld zur Verfügung steht.

Diese Summe hilft auch dabei, dass Star Citizen seinen großen Vorsprung als das bisher teuerste Spiel in der Entwicklung behält. Es liegt mittlerweile fast doppelt so hoch wie das Budget des Zweitplatzierten Cyberpunk 2077 mit 357 Millionen Dollar. Selbst das Budget für The Last of Us Part 2, das vor kurzem viele Fans schockierte, liegt mit 249 Millionen Dollar dahinter. Und es wird wohl auch GTA 6 übertreffen, dass einen Release-Termin 2024/2025 anpeilt.

Early Access kostet trotzdem etwas

Eigentlich sollte man denken, dass bei dieser Mega-Finanzierungssumme der Early Access-Zugang so gut wie “kostenlos” sein sollte. Das Team verlangt für den frühen Zugang trotzdem 52 US-Dollar. Es ist nicht klar, wie viele Fans optional zusätzliche Spenden leisten. Spielerzahlen gibt es keine.

Es bleibt bedauerlicherweise nach wie vor unklar, wann Star Citizen endlich veröffentlicht wird. Trotz über 600 Millionen Dollar an Finanzierung und einer über zehnjährigen Entwicklung gibt es bislang kein festes Veröffentlichungsdatum für das ambitionierte Weltraumspiel. Die Fans und die Gaming-Community insgesamt warten gespannt auf weitere Informationen von Cloud Imperium Games über einen möglichen Erscheinungstermin.