Nachdem Publisher Take-Two vor einiger Zeit den Release-Zeitraum für GTA 6 eingeschränkt hat, macht das nun auch Entwickler Rockstar Games.

Die neuesten Entwicklungen im Rockstar-Ergebnisbericht könnten darauf hinweisen, dass die lang erwartete Veröffentlichung von GTA 6 nur noch einen Schritt entfernt ist. Es gibt Anzeichen dafür, dass es 2024 endlich soweit ist.

Rockstar, das renommierte Studio hinter der beliebten Red Dead Redemption– und Grand Theft Auto (GTA)-Reihe, hat in seinem frisch veröffentlichten Ergebnisbericht einige spannende Andeutungen gemacht. Das Unternehmen deutet darauf hin, dass im kommenden Geschäftsjahr “große Dinge” und “neue Rekordniveaus der Betriebsleistung” zu erwarten sind.

In welchem Zeitraum wird GTA 6 seinen Release-Termin haben? Ein genauerer Blick zeigt, dass dieser Zeitraum von März 2024 bis März 2025 reicht – ein Zeitrahmen, der perfekt zu den Erwartungen für die Veröffentlichung von GTA 6 passen könnte.

Immerhin gibt es auch ausreichend Spekulationen für diesem Zeitraum. Ein Leaker namens Tez2 enthüllte im März, dass der Veröffentlichungstermin für GTA 6 ins Auge gefasst wurde – ein Zeitraum um Weihnachten 2024. Allerdings deutet der Rockstar-Ergebnisbericht darauf hin, dass das Studio sich auf einen wichtigen Wendepunkt vorbereitet, was darauf hindeutet, dass die Veröffentlichung sogar früher erfolgen könnte – natürlich ebenso spekulativ.

GTA 6 erscheint nicht zu 100% auf einmal

Es wurde spekuliert, dass Rockstar Games möglicherweise Teile von GTA 6 zurückhält und als DLC für zukünftige Veröffentlichungen kennzeichnet, um sicherzustellen, dass der Release ohne Probleme verläuft.

Der Ergebnisbericht von Rockstar (via VGC.com) spricht auch von einem “aufregenden nächsten Kapitel”, auf das sich das Unternehmen freut. Wenn man die Zeitspanne seit der Veröffentlichung von GTA 5 betrachtet, die von der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 bis heute 5 Jahre beträgt, dann deutet alles darauf hin, dass GTA 6 jetzt unmittelbar bevorsteht. Eigentlich wurde die letzten Jahre so viel darüber spekuliert, dass es irgendwie jeder schon spielen möchte.

Lohnt sich das lange Warten auf das nächste GTA-Spiel?

Eine Veröffentlichung im Jahr 2024 würde bedeuten, dass GTA 6 bereits seit (mindestens) sechs Jahren in Entwicklung ist – ein Zeichen für die akribische Arbeit, die in die Gestaltung und Perfektionierung dieses Meisterwerks gesteckt wurde. Die längere Entwicklungszeit ist jedoch keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass Rockstar immer darauf bedacht ist, seinen Fans ein erstklassiges Spielerlebnis zu bieten.

Eine der offenen Fragen bleibt, was mit GTA Online geschehen wird. Wird dieser beliebte Online-Modus auf minimale Updates beschränkt oder als eigenständige Version in GTA 6 integriert? Diese Frage wird die Spieler sicherlich in Atem halten, bis Rockstar selbst das Geheimnis lüftet. Bis dahin wird wohl noch einige Zeit vergehen!

Take-Two deutete ebenfalls einen GTA 6-Release im Jahr 2024 an

Ein Blick auf die Finanzprognosen von Take-Two, dem Mutterunternehmen von Rockstar, unterstützt ebenfalls die Behauptungen einer Veröffentlichung im Jahr 2024. Die Prognosen deuten auf ein jährliches Wachstum von 14 Prozent in den nächsten drei Jahren hin – ein Anzeichen dafür, dass GTA 6 einen großen Teil dazu beitragen könnte.

Die Gaming-Welt wartet gespannt auf weitere Ankündigungen von Rockstar Games. Und diese wird nicht morgen kommen. Vielleicht wird es heuer noch einen GTA 6-Trailer geben, dazu gibt es ebenfalls einige Gerüchte.