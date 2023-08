Red Dead Redemption 2: Das Geheimnis hinter der atemberaubend lebendigen Welt

Noch immer ein Meisterwerk der Gaming Geschichte

Veröffentlicht im Jahr 2018 wurde Red Dead Redemption 2 schnell zu einem der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Bis zum Zeitpunkt dieses Schreibens hat es angeblich weltweit über 53 Millionen Kopien verkauft und erhielt nahezu universelles Lob von Kritikern. Vieles dieses Lobes hat mit der riesigen Welt von Red Dead Redemption 2 zu tun, die voller Details ist, wie zum Beispiel Gebäude, die im Laufe der Zeit errichtet werden.

Red Dead Redemption 2 hatte eine der größten Welten, die jemals in einem Videospiel erstellt wurde. Obwohl es viele Open-World-Spiele gibt, die größer sind, hat Rockstar Studios es mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Inhalten gefüllt. Einige der besten Details im Spiel, die zur Weltgestaltung beitragen, sind jedoch die kleinsten, wie die bereits erwähnte Baukonstruktion.

Die gewaltige Welt von Red Dead Redemption 2 führte die Spieler durch ihre riesige Umgebung. Die Spieler kämpften mit der Mafia in einer großen Stadt, beteiligten sich an einer Hatfield-McCoy-ähnlichen Fehde im Süden, verursachten Probleme in einer traditionellen Westernstadt und halfen den amerikanischen Ureinwohnern im Kampf gegen die US-Armee. Obwohl das Ende von Red Dead Redemption 2 für einige frustrierend war, funktionierte es letztendlich gut in Bezug auf die Geschichte im großen Ganzen.

Wie viel steckt in der Welt von Red Dead Redemption 2?

Zusätzlich zur Hauptgeschichte war Red Dead Redemption 2 voller Nebenquests, die leicht übersehen werden konnten. Ähnlich wie im vorherigen Spiel musste Arthur Morgan eine Vielzahl von Aufgaben erledigen, von denen einige darin bestanden, einer Frau das Jagen beizubringen, Kopfgeldjägermissionen zu erfüllen oder sich in Duellen mit Revolverhelden zu messen. Oft hatten diese Aufgaben unerwartete Auswirkungen.

[ACHTUNG SPOILER] Später im Spiel kann John einige der Menschen besuchen, mit denen Arthur interagiert hat, und herausfinden, was aus ihnen geworden ist, zum Guten und zum Schlechten. Dieses Detail zeigt die Auswirkungen, die Arthur auf die Welt außerhalb der Hauptgeschichte hatte. Einige der besten Details haben jedoch nichts mit der Hauptgeschichte oder den Nebenquests zu tun. Die Erinnerungen die Arthur in seiner Zeit geschaffen hatte, bewegen dieses Spiel von Anfang bis Ende.

NPCs mit einer Beschäftigung

Die beeindruckende Weltgestaltung von Red Dead Redemption 2 zeigt sich in subtilen Veränderungen, die im Laufe der Zeit stattfinden. Ein großes Beispiel dafür sind die Bauprojekte, die im Spiel zu sehen sind. Zu einem früheren Zeitpunkt im Spiel sieht der Spieler zum Beispiel ein Gebäude, das sich im Bau befindet. Im Laufe der Geschichte wird der Bau allmählich voranschreiten, bis es fertiggestellt ist.

Auch die Eisenbahnen entwickeln sich weiter, und Bäume werden im Zuge der Holzfällerarbeiten gefällt. Die NPCs sind nicht in einer Schleife gefangen, in der sie immer das Gleiche tun, ohne Fortschritt. Dieses Detail ist interessant und zeigt, wie viel Mühe der Entwickler in das Spiel gesteckt hat und verleiht dem Ganzen auch eine gewisse Tragik. Manche Spieler haben sogar NPCs einen ganzen Tag lang verfolgt. Nur um festzustellen, dass diese ein wirkliches aktives Leben führen.

Einsamer Cowboy, bist so weit weit von zu Haus…

Wie schon sein Vorgänger dreht sich Red Dead Redemption 2 um das Verschwinden des alten Westens, und dieses Detail zur Weltgestaltung trägt dazu bei. Das Fortschreiten der NPCs und der Abschluss ihrer Gebäude ist interessant, aber es zeigt auch, wie sich die Zivilisation in dieses einst wilde Land einnistet. Regionen, die einst voller wilder Tiere und Outlaws waren, sind jetzt von Farmen und kompletten Eisenbahnstrecken durchzogen. Obwohl es nicht so offensichtlich ist wie einige Elemente der Spielhandlung, zeigt es doch eine sich wandelnde Welt, die sich auf natürliche Weise vom alten Westen zu einer moderneren Zeit entwickelt.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels wird Red Dead Redemption 3 voraussichtlich erst in den 2030er Jahren auf den Konsolen erscheinen, aber das zweite Spiel hat immer noch viele lohnenswerte Dinge zu erkunden. Die Welt ist sowohl weitläufig und wunderschön als auch tückisch und furchterregend und steckt voller kleiner Details, die die Spieler bis heute entdecken. Gebäude und Eisenbahnen, die fertiggestellt werden, sind nur ein solches Element und zeigen den enormen Aufwand und das Talent, das in das neueste Spiel von Rockstar gesteckt wurde.

Ein Detail welches ich selbst beobachten durfte, hatte mich damals komplett von der Couch gefegt. Als ich auf einer Anhöhe Stand und hinunter in ein Fluss-Tal blickte, auf der Suche nach einem Hirsch den ich jagen wollte. Sah ich diesen am Waldrand stehen. Als plötzlich aus dem Wald ein Wolf gelaufen kam und diesen Hirsch riss. Ein zweiter Wolf kam dazu gelaufen und ich beobachtete ein unglaubliches Schauspiel der Natur. Ich war sprachlos in diesem Moment.

Hoffentlich wird der nächste Teil der Serie das gleiche Maß an Liebe zum Detail haben.

Red Dead Redemption 2 ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.