Red Dead Redemption 2: Fan spielt es in Einkaufszentrum durch

Das ist doch mal ein Sparfuchs.

Ein engagierter Red Dead Redemption 2-Fan spielt das gesamte Spiel in einem örtlichen Einkaufszentrum durch. Eine der herausragendsten Funktionen von Red Dead Redemption 2 ist die Möglichkeit für Spieler, das Spiel nach Belieben zu spielen, aber dieser Spieler geht noch einen Schritt weiter und spielt es, wo immer er möchte.

Bis heute bleibt Red Dead Redemption 2 eines der meistgelobten Spiele aller Zeiten, insbesondere wegen seiner emotionalen Geschichte und fesselnden Charaktere. In den Jahren seit der Veröffentlichung wurde immer deutlicher, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit in Red Dead Redemption 2 steckt, und es werden nach wie vor ständig neue Details entdeckt. Das Schöne an dem Spiel ist, dass es keine Rolle spielt, wo Spieler es zum ersten Mal erleben, sei es in einem Einkaufszentrum oder im eigenen Zuhause. Auf jeden Fall werden sie in die Geschichte von Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 investiert sein.

Und vielleicht ergeht es euch wie mir. Und die Story rund um Arthur, wird zum schönsten Erlebnis, dass ihr je in der Geschichte eines Games mitverfolgen durftet. Denn bis heute ergreifen mich alle Clips rund um das Ende der Main-Story von Red Dead Redemption 2 und ich freue mich unsagbar, diese Reise miterlebt zu haben.

WERBUNG WERBUNG

Red Dead Redemption 2 im Einkaufszentrum auf der PS5

Laut dem Redditor Ki_ro hat der anonyme Spieler die vergangene Woche damit verbracht, die gesamte Geschichte von Red Dead Redemption 2 auf einer PlayStation 5 im Einkaufszentrum zu spielen. Ki_ro deutet an, dass dieses bestimmte Einkaufszentrum 20 US-Dollar pro Stunde für die Nutzung der Konsole berechnet, was wahrscheinlich nicht der finanziell vernünftigste Weg ist, um das klassische Westernspiel von Rockstar zu erleben. Angesichts der langen Spieldauer von Red Dead Redemption 2 wäre es wahrscheinlich sogar günstiger, eine PlayStation 5 zusammen mit dem Spiel zu kaufen. Wenn er sich entscheidet, einen Schritt weiter zu gehen und das Spiel zu 100 % abzuschließen, wird er wohl nochmal ordentlich zur Kasse gebeten.

Die Spieler in dem Thread schätzten diese Hingabe und teilten ihre eigenen Geschichten von vergangenen Jahren. Ein Benutzer behauptete sogar, im Jahr 2000 Pokémon Silver in einem Walmart durchgespielt zu haben, und es ist interessant zu überlegen, wie viele Spieler Spiele auf interessante Weise durchgespielt haben. Meistens handeln diese Geschichten von Spielern, die besondere Herausforderungen im Spiel bewältigen, wobei ein Spieler sogar Red Dead Redemption 2 ohne Schaden zu nehmen besiegt hat. Auf gewisse Weise stellt das Finden einzigartiger Einschränkungen außerhalb des Spiels eine großartige Wendung dar, mit der Spieler normalerweise nicht rechnen würden. Wie ein Spieler der HADES auf den Stücken eines Granatapfels gespielt hat.

Während es bezüglich Red Dead Redemption 3 noch ruhig ist, scheint es nicht mehr allzu lange zu dauern, bis wir mehr über ein Remaster des Originalspiels erfahren. Ein kürzliches Update der Rockstar Games-Website deutet auf ein Remaster von Red Dead Redemption hin, und die Gerüchte über den Titel nehmen weiter zu. Noch ist unklar, ob es sich dabei um ein einfaches Remaster oder um ein vollständiges Remake unter Verwendung der Engine des Nachfolgers handeln würde. Wenn es Wirklichkeit wird, werden die Spieler wahrscheinlich unabhängig davon glücklich sein, endlich Red Dead Redemption auf modernen Plattformen spielen zu können.

Red Dead Redemption 2 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.