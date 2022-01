Streamer spielt HADES auf Granatapfel Stücken

HADES Granatapfel © Supergiant Games, Edit: DailyGame

Im Rogue Like Videospiel des Studios Supergiant Games HADES, geht es um die Flucht von Zagreus, dem Sohn des Hades aus der Unterwelt. In diesem Spiel dass sich rund um die antike griechische Mythologie dreht, wurde sehr viel Wert auf Detailtreue gelegt. So hält man sich präzise an überlieferte Geschichten der Göttersagen des alten Griechenlands. Aus diesem Grund spielt in HADES auch der Granatapfel eine entscheidende Rolle.

Ein zufälliger Netzfund auf YouTube aus dem letzten Jahr zeigt einen Streamer der sich dieses kraftvolle und sagenumwobene Stück Obst zu einem ganz besonderen Gegenstand seiner Gaming Erfahrung gemacht hat.

Controller aus Granatapfel Stücken um Hades zu Spielen

In der griechischen Mythologie spielt der Granatapfel eine entscheidende Rolle in der Entführung und Liebesgeschichte zwischen Hades dem Herren der Unterwelt und Persephone der Tochter der Göttin Demeter. Im Spiel Selbst, ist der Granatapfel dafür da, die gefundenen Fähigkeiten von Zagreus hoch zu leveln und stärker zu machen. Mit jedem Gefundenen Apfel, kann man eine Fähigkeit um eine Stufe erhöhen. Mit dem Granatapfel Brei von Euridike sogar 4 zufällig ausgewählte Fähigkeiten auf ein Mal.

Dieser Streamer jedoch hat mittels einem Relais, einigen Kabeln und 10 Stücken Granatapfel einen Controller gebastelt mit welchem er das Spiel gezockt hat. Er steckte die Kabel mit den Elektroden in das feuchte Fruchtfleisch der Granatapfel Stücke. Mittels dem Stromfluss durch seinen Körper, welchen er durch das Erdungskabel an seinem Arm fließen ließ, konnte er durch bloßes berühren der Fruchtstücke die notwendigen Impulse erzeugen.

Der Granatapfel Controller funktionierte wohl so viel besser als erwartet in HADES, dass er damit in folgenden Videos sogar den Herren der Unterwelt selbst besiegt und ihm gelang die Flucht mit Zagreus. Alles mit der Kraft des Granatapfels. Und wieder ein Mal zeigt ein Gamer, dass den grenzen der Fantasie von Videospiel Fans und Technik-Nerds kaum Grenzen gesetzt sind.

Wenn ihr auch HADES endlich bezwingen wollt, solltet ihr es mit dem besten Waffen Set versuchen! Die Fäuste des Gilgamesch mit dem Ares und Athene Duo Boon.