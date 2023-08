Red Dead Redemption 2: Die Legend of the East Tasche

Diese Tasche ist ein MUSS.

Es ist kein Geheimnis, dass Red Dead Redemption 2 ein massives Spiel ist, nicht nur in Bezug auf die buchstäbliche Größe seiner Karte, sondern auch in Bezug auf die Tiefe seiner Aktivitäten, Quests und Sammelgegenstände. Angesichts dieses ausgedehnten Umfangs überrascht es nicht, dass Red Dead Redemption 2 viele Geheimnisse und versteckte Ausrüstungsgegenstände für Spieler bereithält, um sie zu entdecken.

Obwohl Red Dead Redemption 2 vielleicht am besten für seine bewegende Erzählung und branchenführenden Grafiken bekannt ist, gibt es zwei Elemente des Spiels, die oft übersehen werden, obwohl sie gut gestaltet und umfangreich sind. Diese beiden Mechaniken sind die Jagd und das Handwerk.

Die erstere Mechanik kann als entspannende, risikoarme Nebenaktivität dienen, während die letztere die Spieler dazu anregt, das Spiel zu erkunden und sich mit den Jagdsystemen auseinanderzusetzen. Es gibt viel zu entdecken in Bezug auf diese Funktionen, aber es ist wahrscheinlich, dass viele Spieler trotzdem nicht viel Zeit mit ihnen verbringen werden, obwohl sie den Schlüssel zu einem der nützlichsten Gegenstände des Spiels darstellen.

Red Dead Redemption 2’s “Legend of the East”-Tasche wird nach Stunden der Jagd und des Handwerks freigeschaltet

Obwohl es vielleicht nicht eine der mächtigsten Waffen in Red Dead Redemption 2 ist oder eines der auffälligsten Ausrüstungsstücke, ist die “Legend of the East”-Tasche mit Abstand eines der besten Gegenstände im gesamten Spiel. Da die Spieler in der Menge der Gegenstände, die sie tragen können, eingeschränkt sind, ist das Herstellen von Taschen unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie Platz für die Vielzahl verschiedener Kochzutaten, Tonika und Schätze haben, die über die Karte des Spiels verstreut sind.

Während die anderen herstellbaren Taschen im Spiel die Tragekapazität für eine Art von Gegenstand nur verdoppeln, bietet die “Legend of the East”-Tasche ein wesentlich bedeutenderes Upgrade, das die maximale Kapazität für jeden Gegenstand auf neunundneunzig erhöht.

Die Tasche anzufertigen, ist eine ziemliche Herausforderung. Zunächst müssen die Spieler das RDR2-Lageraufwertungssystem verwenden, um Lederarbeitswerkzeuge zu kaufen, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Dann müssen sie jede andere Art von Tasche herstellen, von denen jede ihre eigenen Voraussetzungen und Anforderungen an Tierpelze hat, bevor sie schließlich Luchspelze und Wolfsfelle verwenden, um die “Legend of the East”-Tasche herzustellen.

Alle in diesem Herstellungsprozess verwendeten Felle müssen sich in perfektem Zustand befinden, was bedeutet, dass die Felle von ultra-seltenen Drei-Stern Tieren stammen müssen, und diese Tiere müssen durch einen Schuss in den Kopf oder den Hals getötet werden. Alles andere disqualifiziert die Felle beim Herstellen der Taschen.

Sobald die Spieler die “Legend of the East”-Tasche endlich hergestellt haben, handelt es sich zweifellos um einen spielverändernden Gegenstand. Während RDR2 vielleicht nicht das schwierigste Videospiel da draußen ist, kann es eine Herausforderung sein, all die Kräuter, Tonika und Materialien für ein nahtloses Spielerlebnis mit sich herumzutragen.

Mit dieser legendären Tasche wird der Aspekt des Inventarmanagements im Spiel effektiv entfernt, sodass die Spieler alles, was sie benötigen, speichern können, ohne sich Sorgen darüber machen zu müssen, regelmäßig ins Lager, zu einem Händler oder einem Händler zurückkehren zu müssen.

In vielen anderen Spielen würde ein derart signifikantes Upgrade normalerweise durch eine Art Quest oder vielleicht durch eine traditionellere Endspielherausforderung erreicht. Die “Legend of the East”-Tasche steht im krassen Gegensatz dazu, da sie durch eine Nebenaktivität freigeschaltet wird, über die viele Spieler nicht zweimal nachdenken werden, da sie nicht so aufmerksamkeitserregend ist wie der Rest der Welt von Red Dead Redemption 2.

Der lange, langsame Weg zu diesem Upgrade könnte einige Spieler frustrieren, die die Jagdmechanik nicht mögen, aber es dient auch als Belohnung für die harte Arbeit, die mit dem Finden all dieser perfekten Felle verbunden ist. Ich persönlich habe die Jagd in RDR2 immer als den coolsten Aspekt abseits der Story empfunden.

In Red Dead Redemption 2 gibt es so viel zu tun, und die meisten Spieler werden nicht alles sehen, was das Spiel zu bieten hat. Aber wenn die Spieler sich mit dem reichen Inhalt beschäftigen oder endlich Zugang zu spielverändernden Gegenständen wie der “Legend of the East”-Tasche erhalten, kann dies eine äußerst lohnende Erfahrung sein.

Red Dead Redemption 2 ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.