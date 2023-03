GTA 6: Laut Bericht findet der Release im Jahr 2024 statt

GTA 6 Fakten

Wann erscheint GTA 6? Eine wirklich wichtige Frage, worauf Millionen von Fans weltweit seit Jahren eine Antwort haben möchten. Nachdem letztes Jahr ein massiver Leak einige Gameplay-Details aus dem Alpha-Build des Spiels enthüllte und uns Gewissheit darüber gab, dass es überhaupt in Entwicklung ist, wartet die Welt auf einen GTA 6-Trailer samt Release-Termin-Ankündigung. Eine seriöse Quelle spricht nun darüber, dass Rockstar Games eine Veröffentlichung Ende 2024 anpeilt. Obwohl andere Insider eine eigene Meinung dazu haben.

Woher stammt das Release-Gerücht zu Grand Theft Auto 6? “Tez2”, eine sehr gute Quelle zu GTA-Infos, diskutierte das Release-Fenster für GTA 6 (via Twitter @GTA6Intel). Der Leaker nennt “Holiday 2024″ als ein sich ständig änderndes, nicht in Stein gemeißeltes Startfenster für das Actionspiel. Er fügte sogar hinzu, dass dieser Termin bereits mehrmals (intern) verschoben wurde. Vor diesem Hintergrund kann man durchaus annehmen, dass eine Veröffentlichung vor dem ersten Quartal 2025 fast als sehr wahrscheinlich gilt.

Warum lässt sich Rockstar Games so viel Zeit? Nun, die Antwort liegt auf der Hand, wenn man weiß für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird. Insider sind sich eigentlich sicher, dass das Spiel sogar erst Ende 2025 erscheinen wird. Der Grund? Bisher haben noch zu wenige Spieler eine PlayStation 5 (PS5) oder Xbox Series X/S daheim.

GTA 6 wird nämlich nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen, was durchaus nachvollziehbar ist. Immerhin wären die beiden Videospielkonsolen im Jahr 2024 bereits seit 11 Jahren am Markt. Das macht wenig Sinn.

Wie realistisch ist das GTA 6 Release-Gerücht von “Tez2”? Nun, vergleicht man es mit GTA 5, dann würde der Zeitrahmen durchaus passen. Die Entwicklung von GTA 5 wurde am 3. November 2011 angekündigt. Der Release fand am 17. September 2013 für Xbox 360 und PlayStation 3 statt. Die Entwicklung von GTA 6 wurde am 4. Februar 2022 angekündigt. 2 Jahre später die Veröffentlichung würde durchaus Sinn ergeben.

Rockstar is targeting a holiday 2024 release for GTA 6, with an announcement expected this year, claims insider @TezFunz2 (via @GTAForums).

GTA 6 may also cut "portions of the game" and hold it for future DLC to meet the holiday 2024 release window aim. pic.twitter.com/0UNoTgwCpG

— GTA 6 News (@GTA6Intel) March 7, 2023