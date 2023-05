GTA 6 hat ein Release Fenster erhalten!

Take Two spricht Zahlen Daten Fakten

Gestern wurde der Financial Call von Take-Two abgehalten. Bei welchem das Unternehmen für Investoren aber auch die allgemeine Transparenz, den aktuellen Stand der Dinge offen gelegt hat. Hierbei geht es um Kursprognosen, aktuelle finanzielle Lage aber natürlich auch um kommende Projekte und wie diese sich auf den Wert des Unternehmens auswirken werden. Und mit diesem Call hat GTA 6 nun ein Release Fenster erhalten!

Take-Two's financial call is over. Main takeaways: WERBUNG – GTA 6 release window is late 2024 – early 2025.

– GTA 6 development mentioned by Take-Two for the first time; it is well underway.

– GTA 5 & RDR2 once again exceed expectations. Expect DLCs & monthly events to continue.

– GTA… pic.twitter.com/XN0xYtqwI9 — Gaming Detective (@that1detectiv3) May 17, 2023

GTA 6 Release Fenster : Ende 2024 – Anfang 2025

Diese Prognosen und Statistiken werden seitens Take-Two in erster Linie für Investoren gemacht. Damit diese nicht nur wissen, in wen sie da investiert haben. Sondern auch um potenzielle neue Investoren zu gewinnen. Und so belaufen sich diese Prognosen auf die berechnete Bilanz für das Jahr 2025 und den Beginn von 2026. In welche die aktuell laufenden Projekte mit einkalkuliert werden und die geschätzten Gewinne die diese bringen werden.

In diesem Bericht wird auch klar über das GTA Franchise gesprochen. Ebenso wie Red Dead Redemption und auch diverse Mobile Games aus dem Tochter Haus Zynga. Aber zu der kommenden “Fortsetzung der Hauptreihe im GTA Franchise” (wie es da genannt wird) heißt es dass diese in guter Entwicklung steht und somit für diese Bilanz bereits berücksichtigt wird. Rechnerisch bedeutet dies für GTA 6 ein Release Fenster von Ende 2024 oder Anfang 2025, um für diesen Bericht relevant zu sein.

Die Max Payne Spiele bekommen ein Remake!

Neben den zahlreichen finanziellen Updates. Den steigenden Spielerzahlen, sowohl in GTA Online als auch Red Dead Redemption, wurden auch einige andere Projekte genannt. Welche alle unter Take Two nun in Arbeit sind. Unter Anderem sollen die Max Payne Spiele ein Remake erhalten, in Kooperation zwischen den Entwicklern der Games und Rockstar. Aber ich denke dass der wichtigste Faktor für euch da draußen das Release Fenster von GTA 6 ist.