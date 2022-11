GTA 6: Leak hat keinen Einfluss auf Entwicklung, so Take-Two

Vor einigen Wochen, genauer im September, gab es ein großes Thema: den Mega-Leak zu GTA 6. Dabei wurde Entwicklungsmaterial von einem anonymen User veröffentlicht, der behauptete, er habe Zugang zu einem internen Rockstar-SLACK-Kanal erhalten.

Hat der Leak zu GTA 6 Auswirkungen auf die Entwicklung? Nein, bereits Rockstar vermeldete dies kurz nach Bekanntwerden der Videos und nun auch Take-Two-Chef Strauss Zelnick.

Während einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals am Montag sagte Zelnick:

“In Bezug auf das Leck war es furchtbar unglücklich, und wir nehmen solche Vorfälle sehr ernst”, so der Take-Two CEO (transkribiert von VGC).

“Es gibt keine Beweise dafür, dass materielle Vermögenswerte gestohlen wurden, was eine gute Sache ist, und sicherlich wird das Leck keinen Einfluss auf die Entwicklung oder ähnliches haben, aber es ist schrecklich enttäuschend und veranlasst uns, in dieser Angelegenheit noch wachsamer zu sein in Bezug auf Cybersicherheit.”