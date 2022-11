Call of Duty: Modern Warfare 2 erzielt Umsatz-Rekord

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare 2 erschien Ende des letzten Monats und wurde bereits Millionenfach gespielt. Und dem nicht genug: Mit MW2 (2022) haben wir das am schnellsten verkaufende Call of Duty-Spiel aller Zeiten. Innerhalb von 10 Tagen hat der Shooter mehr als 1 Milliarde US-Dollar geniert.

Activision-Blizzard hat jeden Grund zum Feiern, zumindest im Bezug auf die Absatz- und Umsatzzahlen von Modern Warfare 2. Laut einem Beitrag auf der Activision-Webseite prahlt man damit, innerhalb der ersten zehn Tage einen neuen Umsatz-Rekord eingefahren zu haben. Den bisherigen internen Rekordhalter Black Ops 2 hat man überholt. Der Titel aus dem Jahr 2012 benötigte dafür übrigens 15 Tage.

Überhaupt gibt es nur ein Spiel, dass noch schneller die 1-Milliarde-US-Dollar-Grenze überschritten hat, nämlich GTA 5 (2013). Die letzte Grand Theft Auto-Veröffentlichung benötigte gar nur 3 Tage dafür.

Modern Warfare 2: Umsatz und weitere Statistiken bekannt gegeben

Nicht nur mit Umsatz kann der aktuelle Shooter aus der bekannten Serie aufwarten, sondern auch mit anderen Zahlenspielen. So wurden bereits eine Milliarde Spiele getätigt und 200 Millionen Spielstunden angesammelt.

“Unsere Entwickler, zusammen mit unserem gesamten Activision-Blizzard-Team, sind das Rückgrat unseres unerschütterlichen Engagements, unseren Hunderten von Millionen Spielern auf der ganzen Welt zu dienen. Ich bin so stolz auf die außerordentlichen Anstrengungen unserer Call of Duty- Teams und die Rekorde, die sie mit Modern Warfare II erreicht haben. Die Welt durch Freude, Spaß und den Nervenkitzel des Wettbewerbs zu verbinden, ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Modern Warfare II hat dies Millionen von Spielern schneller und mit größerer Zufriedenheit als je zuvor zur Verfügung gestellt”, so Bobby Kotic, CEO von Activision Blizzard.

Bereits am 16. November wird es noch mehr Grund zur Freude für Call of Duty-Fans geben, dann startet Warzone 2.0.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One und Windows PC (Battle.net oder Steam) verfügbar. Erst kürzlich haben wir für euch einen Guide-Artikel veröffentlicht, wie du im Multiplayer des Spiels besser wirst.

