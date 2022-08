Take-Two über GTA 6: wird “kreative Maßstäbe” neu setzen

Schon wieder eine GTA 6 News? Im Februar diesen Jahres sagte Rockstar über das kommende Grand Theft Auto, dass die Entwicklung “in vollem Gange” sei. Die Muttergesellschaft von Rockstar, Take-Two, sagte heute genau das Gleiche – die Entwicklung ist immer noch „in vollem Gange“ – und fügte hinzu, dass das Spiel auch wirklich gut werden wird.

“Da die Entwicklung des nächsten Eintrags in der Grand Theft Auto-Reihe bereits in vollem Gange ist, ist das Team von Rockstar Games fest entschlossen, erneut kreative Maßstäbe für die Reihe, unsere Branche und die gesamte Unterhaltung zu setzen, so wie es das Label mit jedem einzelnen von ihren Frontline-Veröffentlichungen getan hat”, so Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, während des heutigen Finanz-Updates (via PCGamer.com).

GTA 6: Große Worte von Rockstar und Take-Two

Setzen sich die Damen und Herren die Erwartungshaltung nicht etwas zu hoch? Bereits im Februar sagte Rockstar, dass es mit GTA 6 (wir wissen nicht ob es wirklich so heißt, aber wenn wir es so nennen weiß jeder worum es geht) seine bisherigen Spiele “deutlich übertreffen” werde. Eine starke Ansage, immerhin erreichte Red Dead Redemption 2 (PC, PS4, Xbox One) die Höchstwertung bei so ziemlich jeder Fachkritik. Schade nur, dass der Multiplayer-Part, Red Dead Online, so fallengelassen wurde. Aber ja, die Cash-Cow von Rockstar ist und bleibt eben GTA.

Mehr als dieser karge Kommentar zum kommenden Grand Theft Auto hatte Zelnick heute nicht übrig.

Wann werden wir mehr sehen? Erst vor wenigen Wochen kam ein großer Bloomberg-Bericht über GTA 6, der im wesentlichen die Leaks aus den Vorjahren “sammelte”. Einen ersten Trailer soll es – angeblich – bereits Ende des Jahres geben. Ob das tatsächlich stimmt, werden wir wahrscheinlich erst bei den The Game Awards Anfang Dezember sehen.

Was erwartet uns im nächsten Grand Theft Auto?

Offizielle Worte wird man dazu kaum finden, dafür aber eine Latte an Leaks:

GTA 6 soll zwei spielbare Charaktere bieten. Angeblich ein Liebespaar.

Vice City soll der Hauptaustragungsort der Geschichte sein. Im Verlauf der Lebensdauer sollen weitere Städte hinzukommen.

Die Anfangs-Größe der Map wird mit jener von Red Dead Redemption 2 verglichen, jedoch mit wesentlich “mehr Leben”.

Die Grafik-Engine von GTA 6 (RAGE9) soll “seiner Zeit voraus” sein und angeblich “unglaublich” aussehen.

Bereits jetzt stellte das nächste Grand Theft Auto einen neuen Rekord auf: der “am meisten gelikte Twitter-Beitrag aller Zeiten mit Gaming-Bezug”.

Das nächste GTA befindet sich bei Rockstar in Entwicklung.

