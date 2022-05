GTA 6 bricht Welt-Rekord vor Release! – Damit hat niemand gerechnet

Was folgt nach GTA 5? Diese Frage müssen sich Spieler seit 2013 stellen. Seit dem Release im Oktober 2013 (!) für Xbox 360 und PlayStation 3 haben wir PS4- und Xbox One-Versionen, eine PC-Version und neulich auch eine PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Version von Grand Theft Auto 5 erhalten. Der kultige Rekord-Titel von Rockstar Games hat also bereits einige Jahre auf dem Buckel. Zumindest bekamen wir 2022 endlich eine offizielle Ankündigung, dass es GTA 6 überhaupt wirklich gibt. Doch bevor es zum Release kommt, müssen Spieler noch einige Jahre Geduld aufbringen!

Diese eine (unscheinbare) Nachricht von Rockstar Games, dass man eine Fortsetzung von GTA 5 entwickelt (GTA 6) schlug so hohe Wellen auf Twitter, Facebook, YouTube, Reddit und Co, dass dies bereits einen Rekord für das unfertige Spiel bedeutete!

Diesen Rekord kann nur ein Grand Theft Auto 6 aufstellen: Mit der Meldung und Bestätigung, dass am nächsten GTA arbeite, wurde der “am meisten gelikte Twitter-Beitrag aller Zeiten mit Gaming-Bezug”. Der Tweet ist zwar schon wieder 3 Monate alt, aber an Aktualität hat er nichts verloren!

Per gestern, 6. Mai um genau 13:35 Uhr stand der Tweet mit fast 600.000 Likes auf Platz 1 der Gaming-Twitter-Beiträge. – Wir gratulieren!

Neben den vielen “Herzen” für diesen Beitrag gibt es nebenbei erwähnt auch noch über 104.000 Retweets und mehr als 40.000 zitierte Tweets, also Teilungen. Ein wichtiger Grund, dass dieser Beitrag so oft auf Twitter gesehen und gelikt wurde.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022