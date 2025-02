Sony mag Live-Service-Spiele: Wurden die Studios wirklich gezwungen?

Gibt es bei Sony eine versteckte Agenda, die Studios zu Live-Service-Spielen drängt? Diese Frage sorgt derzeit für Diskussionen in der Gaming-Community. Während Shuhei Yoshida, ehemaliger Leiter der Independent Developer Initiative von Sony, betont, dass die Studios diese Entscheidung freiwillig getroffen haben, gibt es auch gegenteilige Stimmen.

Laut Yoshida beobachteten die Entwickler, welche Initiativen Sony besonders unterstützt. Da Live-Service-Spiele immer mehr in den Fokus rückten, sei es nur logisch, dass viele Studios in diese Richtung arbeiteten. Er stellt jedoch klar: PlayStation-Studios-Chef Hermen Hulst habe den Teams keine expliziten Vorgaben gemacht. Jede Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden.

Aber ist das wirklich die ganze Wahrheit? Wenn ein Unternehmen seine Ressourcen und Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenkt, folgen Studios oft diesem Kurs – ob aus Überzeugung oder aus Notwendigkeit.

Während Yoshida von freiwilligen Entscheidungen spricht, erhebt John Garvin, ehemaliger Director von Days Gone, schwere Vorwürfe. Er behauptet, dass Bend Studio von Sony gezwungen wurde, an einem Live-Service-Spiel zu arbeiten. Hätte das Team sich geweigert, hätte es möglicherweise mit der Schließung rechnen müssen.

Er schreibt auf X.com: „Egal, was Sie über GAAS oder Sonys Ausrichtung als Erstanbieter denken, dies ist eine Zeit für Empathie … das Leben der Menschen wird durch Entscheidungen wie diese beeinflusst … Entwickler, ihre Familien, ihre Karrieren … Ich hoffe auf das Beste“.

No matter what you think about GAAS or Sony’s first party direction, this is a time for empathy… people’s lives are affected by decisions like this … devs, their families, their careers… I hope for the best pic.twitter.com/Xmpov5eADX

— John Garvin (@John_Garvin) January 17, 2025