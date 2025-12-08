Kultentwickler Suda51 sprach über “Romeo Is A Dead Man” und die Zukunft seines Studios 

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Den großen Mainstream-Hit hat Suda 51 alias Goichi Suda zwar nie hingelegt. Durch den schrägen Stil seiner Games, die oft auf Sparflamme entwickelt wurden, baute der japanische Produzent trotzdem eine Fangemeinde auf. Manchen dürfte er durch das parodistische Wii-Gemetzel No More Heroes bekannt sein, anderen durch das surreale Killer7 oder das überdrehte Shadows of the Damned, das mit Resident-Evil-Erfinder Shinji Mikami entstand.

Romeo Is A Dead Man heißt nun der neue Shooter von Grasshopper Manufacture, dem Entwicklerhaus von Suda. Am 11. Februar 2026 soll das knallbunte Gemetzel für PS5, Xbox Series und PC um 49,99 Euro erscheinen, wie in einem Livestream angekündigt.

Beim Release von Romeo Is A Dead Man könnte für die selbsternannten Punk-Entwickler einiges auf dem Spiel stehen, wenn es nach einem Interview mit dem Gaming-Portal VGC geht. 2021 wurde das Studio von Netease gekauft, aber die Veröffentlichung von Romeo Is A Dead Man kommt aus eigener Tasche. “Weil es sich um eine brandneue IP handelt, wollten wir diese Chance nutzen und das Spiel genau so veröffentlichen, wie wir es uns vorgestellt haben, zu unseren eigenen Bedingungen”, erklärte der Chefentwickler.

Die Zukunft von Grasshopper Manufacture und Suda51

Die Arbeit mit dem chinesischen Publisher soll aber weitergehen: “Wir planen derzeit, als First-Party-Studio von NetEase weiterzumachen.” Die Angst vor einer Studioschließung bestünde zwar, aber nicht aufgrund der Muttergesellschaft. “Was ist, wenn unser Spiel total floppt und wir kein Geld verdienen? Als jemand, der ein Unternehmen leitet, muss ich darüber nachdenken – egal was passiert. Es ist also nicht etwas, worüber ich mir Sorgen mache, nur weil wir zu NetEase oder GungHo gehören.”

Zurzeit erwäge man, “Romeo als ersten Teil einer dreiteiligen Spieleserie zu veröffentlichen”. Drei Spiele mit Killer-Thematik sollen von Grasshopper Manufacture in den nächsten zehn Jahren erscheinen. Wie diese aussehen, sei aber noch völlig offen: “Würden wir uns dafür entscheiden, könnte das nächste Spiel noch größer werden als Romeo is a Dead Man, oder aber kleiner, wie ein noch kleineres AA-Spiel oder ein Indie-Spiel.”

Das letzte Spiel des Studios war No More Heroes III, das 2021 für die Switch und später überarbeitet für PlayStation, Xbox und PC erschien. Zuletzt holte sich das Studio die Rechte für Shadows of the Damned von Electronic Arts zurück und brachte im Vorjahr eine Neuauflage namens Hella Remastered heraus.

