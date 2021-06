No More Heroes 1 und 2 erscheinen Anfang Juni auf Steam

(C) XSEED Games und Grasshopper Manufacture

Publisher XSEED Games und Entwickler Grasshopper Manufacture werden bereits in wenigen Tagen No More Heroes sowie die Fortsetzung No More Heroes 2: Desperate Struggle für PC via Steam veröffentlichen. Markiert euch den 9. Juni im Kalender, denn dann werden die zwei Titel auf Steam für jeweils 19,99 € erscheinen und in der ersten Woche um 10% reduziert angeboten. Die PC-Version der actiongeladenen Titeln sollen eine HD-Auflösung sowie 60 FPS und Steam-Cloud unterstützen.

Nachfolgend findet ihr eine kleine inhaltliche Zusammenfassung beider Titel:

In No More Heroes schlüpft ihr in die Rolle von Travis Touchdown der eines Abends plötzlich auf der Liste der United Assassins Association (UAA) stand und sich seinen Weg zur Nummer 1 erkämpfen möchte.

Slice-and-Dice-Nonstop-Action;

Abseits der Action werden Teilzeitjobs angenommen, um neue Merch zu kaufen;

Trainiert ordentlich um euch für den nächsten Rang zu qualifizieren;

Auf dem Rücken eures treuen Gefährten „Schpeltiger“ könnt ihr eine Spritztour durch Santa Destroy unternehmen;

Zahlreiche Wrestling-Moves werden nach und nach freigeschaltet;

Das Kampfsystem ist ein klassisches „easy to learn and hard to master“

In der Fortsetzung, No More Heroes 2: Desperate Struggle, schlüpft ihr erneut in die Rolle von Travis Touchdown und setzt geschichtlich drei Jahre nach dem Vorgänger wieder an. Nach seinen Ruhmreichen Taten wollte Travis sich etwas zurücklehnen und entspannen. Doch ehe er sich versah war er in der UAA bereits auf Platz 51 abgesackt. Nun muss er sich erneut hocharbeiten und wird dabei vom Attentäter Skelter Helter verfolgt.

Drei spielbare Rollen – Hauptprotagonist Travis, agiler Shinobu oder Travis Bruder Henry stehen euch zur Verfügung;

Zweistrahliges Katana;

Größere und Imposantere Gegner als im Vorgänger;

Zahlreiche 8-Bit Minispiele laden euch in die Vergangenheit ein und lassen euch etwas dampf ablassen;

Nachfolgend findet ihr die zwei Ankündigungs-Trailer sowie einige Screenshots zu den beiden Titeln.

No More Heroes

No Mores Heroes 2: Desperate Struggle