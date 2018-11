Suda51s eigenwilliges Action-Adventure Killer7 hat ein Remaster für den PC erhalten.

Suda51 ist für seine eigenwilligen Spiele bekannt und Killer7 ist keine Ausnahme. Der ungewöhnliche Kamerawinkel, aber auch die interessante Prämisse sind ein Markenzeichen des japanischen Entwicklers. Ursprünglich erschien das Spiel 2005 auf dem Nintendo GameCube und erhielt einen PS2 Port.

Jetzt ist es mit aufgehübschter Grafik und gepolishten Mechaniken zurück. Und nicht weniger Interessant als damals. Als gealterter, an den Rollstuhl gebundener Profikiller Harman Smith, der über sieben Persönlichkeiten verfügt, die er jederzeit manifestieren kann, müsst ihr den Terroristen Kun Lan und seine Monster, die Heaven Smile, aufhalten.

Killer7 ist auf Steam für 19,99€ erhältlich.

Sieben Persönlichkeiten in einem Kopf

Ihr seid Harman Smith, ein alter, an den Rollstuhl gebundener Profikiller. Seit einem Experiment leben sieben Persönlichkeiten in eurem Kopf, die sich sowohl auf geistiger, wie körperlicher Ebene manifestieren. Alle sieben verfügen über unterschiedliche Fertigkeiten eines Profikillers, genannt die Killer7. Dabei läuft die Kommunikation zu ihnen über Garcian Smith. Der Kopf der Killer7 besitzt paranormale Fähigkeiten, kann sowohl die Heaven Smile orten, als auch die anderen Killer wiederbeleben. Er ist auch der einzige, der direkt mit Harman interagiert.

Und darauf ist Harman angewiesen. Denn der Terrorist Kun Lan ist wieder da. Eigentlich sollte er tot sein, dafür hatte Harman bereits 30 Jahre zuvor gesorgt. Und nicht nur das. Mit Hilfe eines Virus verwandelt Kun Lan Menschen in Monster, genannt Heaven Smile. Diese sind quasi menschliche Selbstmordattentäter. Mit einem abscheulichen Lachen nähern sie sich ihrem Ziel und sprengen sich in die Luft, sobald sie nah genug herankommen. Es liegt an Harman, Kun Lan aufzuhalten.

