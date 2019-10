Call of Duty: Mobile hat bereits 100 Millionen Downloads

Call of Duty am Smartphone

Seit fast einem Jahrzehnt dominiert die Call of Duty-Reihe die Spielecharts. Außer einem Grand Theft Auto hier und einem Minecraft dort waren die meistverkauften Spiele der letzten beiden Konsolengenerationen Call of Duty-Titel.

Falls jemand glaubt, dass sich das bald ändern wird, sollte man sich die absurde Popularität von Call of Duty: Mobile ansehen.

Die mobile Version von COD war mit 35 Millionen Downloads in nur drei Tagen bereits ein großer Erfolg. Aber es hat seitdem nicht aufgehört. Laut Sensor Tower hat das Spiel in etwas mehr als einer Woche bereits 100 Millionen Downloads verzeichnet. Die Leute sind so hungrig nach dem Shooter wie immer, wie es scheint.

Call of Duty: Mobile ist ab sofort auf allen kompatiblen iOS- und Android-Geräten verfügbar. Die nächste große PC- und Konsolenveröffentlichung für die Serie, Call of Duty: Modern Warfare, startet am 25. Oktober.