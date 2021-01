Call of Duty Mobile bekommt wohlmöglich ein neues Scharfschützengewehr

Über die kommende Season in CoD: Mobile ist noch wenig bekannt. Genauer genommen wissen wir nichts, da die Entwickler noch keine genauen Infos raus geben. Aber ein Tweet auf der Seite der Entwickler, lässt nun vermuten, dass ein neues Scharfschützengewehr mit der nächsten Season in Call of Duty Mobile auftauchen wird. Es war nur ein Teaser in Form einer Silhouette aber die Fans vermuten dahinter, das bekannte SKS Gewehr.

😲 Wait.. there's more?!

❓ Can you guess what weapon this is?

🔜 Coming in the next season of #CODMobile pic.twitter.com/H8JdsKVdxW

— Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) January 17, 2021