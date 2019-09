Call of Duty: Modern Warfare – Diese Spiele-Modis wurden nun (inoffiziell) veröffentlicht

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare ist in weniger als einem Monat fertig, aber wir kennen immer noch nicht alle Multiplayer-Spielmodi, die in dem Blockbuster-FPS enthalten sein werden. Dataminer haben jedoch die Dateien des Spiels durchgesehen und die vollständige Liste der Spielmodi entdeckt.

Die Liste der Spielmodi von Call of Duty: Modern Warfare enthält 34, von denen einige Hardcore-Varianten haben. 34 Spielmodi sind jedoch einiges, und es wäre überraschend, wenn sie alle beim Start im Spiel wären. Tatsächlich ist es durchaus möglich, dass einige der von Datenverarbeitern entdeckten Spielmodi des kommenden CoD es überhaupt nicht ins Spiel schaffen. Andere werden wahrscheinlich nach dem Start hinzugefügt, möglicherweise als zeitlich begrenzte Ereignisse oder als permanente Ergänzungen.

Hier ist die vollständige Liste der durchgesickerten Spielmodi von Modern Warfare:

All or Nothing

Arms Race

Assault

Breach

Capture the Flag

Cyber Attack

Defender

Demolition

Domination

Drop Zone

Fire Mission

Fireteam

Free-for-All

Grind

Ground War

Gunfight

Gun Game

Hardpoint

Headquarters

High Value Target

Incursion

Infected

Invasion

Kill Confirmed

One in the Chamber

Onslaught

Reinforce

Rupture

Search and Destroy

Search and Rescue

Showdown

Survival

Team Deathmatch

Team Juggernaut

Wie aus der Liste der durchgesickerten Spielmodi hervorgeht, gibt es nicht nur einige Hauptmodi, sondern auch Modi für Fremde. Es sieht so aus, als ob einige der beliebtesten Spielmodi der Fans wie “Gun Game”, “One in the Chamber”, “Kill Confirmed” und “Demolition” zurückkehren und Modi wie “Team Juggernaut” und “Grind” hinzukommen werden.

Call of Duty: Modern Warfare startet am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Reddit