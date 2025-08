Nintendo Switch 2: Game Cards könnten bald mehr als 64 GB Speicher bieten

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wird die Nintendo Switch 2 bald Spiele auf noch größeren Game Cards unterstützen? Neue Informationen vom Speicherspezialisten Macronix Electronics deuten darauf hin, dass die physikalischen Spielmodule der Switch 2 in Zukunft über mehr als 64 GB Speicher verfügen könnten. Das Unternehmen, das maßgeblich an der Produktion von Switch-Cartridges beteiligt ist, erwähnte in seinem aktuellen Finanzbericht, dass es künftig sowohl eigene MLC-NAND-Chips als auch 3D-NAND-Technologie einsetzen will, um unterschiedlichen Speicheranforderungen gerecht zu werden.

Die Speicherkapazität von Game Cards ist ein wichtiger Faktor für Publisher, besonders für große Spieleproduktionen mit aufwendiger Grafik und umfangreichen Inhalten. Ein höheres Limit könnte bedeuten, dass weniger auf Downloads gesetzt wird und mehr Inhalte direkt auf der Cartridge verfügbar sind.

Switch 2: Hoffnungsschimmer für Fans physischer Spiele

In den letzten Monaten gab es immer wieder Kritik an Nintendos Strategie, Game Key Cards anzubieten, also physische Hüllen, die lediglich einen Downloadcode enthalten. In den Online-Communities von Reddit und Co stimmten viele Spieler in Umfragen gegen diese Praxis, da sie den Sammlerwert mindert und zusätzlichen Speicherplatz beansprucht.

Ein positives Zeichen kommt von SEGA: Das kommende Sonic Racing: CrossWorlds wird für die Switch 2 vollständig auf einer Game Card erscheinen. Ohne zusätzliche Downloads oder Codes. Für viele Fans ist das ein Hoffnungsschimmer, dass sich Publisher weiterhin für echte physische Versionen entscheiden.

Nintendo könnte Strategie überdenken

Nintendo selbst hatte kürzlich in Japan eine Umfrage zu Game Key Cards gestartet. Das lässt vermuten, dass das Unternehmen die Kritik der Fans ernst nimmt und mögliche Anpassungen prüft. Bereits im letzten Monat versicherte Nintendo seinen Investoren, dass man daran arbeite, drittanbieterfreundliche Lösungen zu finden, um den Absatz von Switch 2-Spielen zu sichern.

Ein möglicher Grund für die Einführung von Game Key Cards war die deutlich größere interne Speicherkapazität der Switch 2 im Vergleich zur ersten Generation. Dennoch bleibt fraglich, ob diese Strategie langfristig den Erwartungen der Spieler gerecht wird.

Sollte Macronix tatsächlich Game Cards mit mehr als 64 GB liefern, wäre das ein echter Gewinn für alle, die physische Spiele bevorzugen.

