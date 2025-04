Ex-Activision-Entwickler will neues Banjo-Kazooie mit Microsoft produzieren

Das kalifornische Toys for Bob, bis vor kurzem ein Bestandteil von Activision, hat Interesse an einem Reboot von Banjo-Kazooie. Schon zuvor lieferte das Studio erfolgreiche Jump ‘n’ Runs und Revivals von alten Maskottchen ab, etwa Skylanders, Crash Bandicoot 4 und die Spyro Reignited Trilogy. Jetzt wünscht sich Creative Director Paul Yan, das Maskottchenduo Banjo-Kazooie mit der Hilfe von Xbox wiederzubeleben.

Wie realistisch ist ein neues Banjo-Kazooie? Pessimistisch gab sich zuletzt Grant Kirkhope, der die Musik für die alten Teile und andere Rare-Klassiker komponierte. Er sehe “null Hoffnung” für einen neuen Ableger, hieß es Anfang 2025 auf X.

Werbung

Toys for Bob wiederum dürfte eine gute Beziehung zum Rechteinhaber Microsoft haben und wünscht sich ein Comeback. “Ein Unternehmen, mit dem wir gerne zusammenarbeiten würden, ist ein Unternehmen, mit dem wir bereits zusammenarbeiten – Team Xbox! Sie sind ein großartiger Partner und haben auch eine sehr interessante Liste von Figuren, mit denen Toys for Bob viel Spaß haben könnte. Der Honigbär ist der erste, der mir in den Sinn kommt”, so der Co-Studioleiter Yan im Interview mit Gamespot.

Ursprünglich hat sich Toys for Bob nach der Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft abgespalten und selbstständig gemacht (via IGN). Trotzdem befindet sich laut Yan ein unangekündigtes Projekt mit Xbox in Arbeit, das besonders ambitioniert sein soll: “Ich kann sagen, dass wir uns mitten in der Entwicklung befinden. Das Team ist sehr begeistert davon, wie es sich entwickelt. Das Spiel ist groß, ehrgeizig und treibt unser Handwerk zu neuen Höhen.“

Darum geht’s bei Banjo-Kazooie

Ursprünglich erschien das Jump ‘n’ Run Banjo-Kazooie im Jahr 1998 auf dem Nintendo 64, 2000 kam der Nachfolger Banjo-Tooie. Kult wurde das von Super Mario 64 inspirierte Franchise unter anderem durch die ulkige Aufmachung und den Humor vom britischen Entwickler Rare. Nachdem das Studio an Microsoft überging, gab es auf Xbox 360 mit dem Spin-off Banjo-Kazooie: Schraube Locker einen Comeback-Versuch, aber seitdem keine neuen Ableger mehr.

Nostalgische Fans wollen Banjo-Kazooie jedenfalls nicht aufgeben. Auf der Switch borgte sich Nintendo deswegen die IP mehrmals bei Microsoft aus. Zuerst tauchten Banjo und Kazooie in Smash Bros. auf, danach wurden Ports der ersten beiden Spiele im Premium-Abo-Service der Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Xbox sind HD Remaster der Erstlinge ebenfalls erhältlich.