Spyro Reignited Trilogy, das vollwertige Remake des Insomniac-Klassikers von der PlayStation (one), sieht schick aus. Die Entwickler benötigen noch einiges an Zeit, damit auch wirklich alles „schick“ läuft und daher wird der Titel nicht am 21. September 2018, sondern am 13. November 2018, erscheinen.

Die Entwickler des Spiels von Toys For Bob kündigten über einen Blog-Beitrag an, dass diese Spiele mehr „Liebe und Sorgfalt“ benötigten, und sie sind sich sicher, dass die Spieler zustimmen werden, dass sich die zusätzliche Zeit gelohnt hat, wenn wir das Spiel endlich spielen können. So wurde die Veröffentlichung des Spiels nun um fast zwei Monate später angesetzt.

Paul Yan, Co-Studio-Leiter des Entwicklungsteams, erklärte:

„Jeder hier bei Toys for Bob ist so stolz darauf, die originale Spyro-Trilogie nach all den Jahren wieder aufleben zu lassen. Wir sind fest entschlossen, diese Spiele richtig zu machen, also haben wir beschlossen, das Veröffentlichungsdatum der Spyro Reigited Trilogy auf den 13. November 2018 zu verschieben. Ich hatte wirklich gehofft, dass du Drachen und brennende Rhynocs früher retten würdest, aber die Trilogie braucht mehr Liebe und Fürsorge. Im November, wenn du die Dragon Realms, Avalar und die Forgotten Worlds erforschst, wissen wir, dass du zustimmen wirst, dass die zusätzliche Zeit das Warten wert war.“

Wie wir Anfang des Monats berichtet haben wird uns gleich zum Release ein „Monster-Download“ erwarten. Ob dies noch immer der Fall ist, nachdem der Titel verschoben wurde, wird sich zeigen.