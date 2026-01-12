Die Warteschlange wird länger: Spider-Man 3 lässt auf sich warten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Spider-Man-Games von Insomniac gelten als Meilensteine moderner Superhelden-Videospiele – und doch haben viele Fans gerade das Gefühl, dass „das Finale“ ewig auf sich warten lässt. Nach dem riesigen Erfolg von Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man 2 warten Fans gespannt auf den dritten Teil der Trilogie. Doch genau diese Erwartung scheint sich weiter zu verlängern, und das sorgt in der Community für hitzige Diskussionen und echte Frustmomente.

Warum? Insomniac ist aktuell stark mit dem neuen Spiel Marvel’s Wolverine beschäftigt, das Ende 2026 erscheinen soll. Gleichzeitig gibt es keine offizielle Bestätigung, dass Spider-Man 3 überhaupt in Entwicklung ist. Es gibt zwar immer wieder Leaks und Gerüchte, doch offiziell wurde noch nichts angekündigt – und deshalb wächst die Unruhe unter Fans spürbar.

Insomniacs Fokus verschoben – und was Fans darüber denken

Während viele Spieler gehofft hatten, dass Spider-Man 3 nach Spider-Man 2 relativ zügig folgt, arbeitet Insomniac derzeit intensiver an Wolverine. Das Projekt nimmt Ressourcen und Zeit in Anspruch, die sonst möglicherweise in die Spider-Man-Fortsetzung geflossen wären.

In Foren wie Reddit schlägt die Stimmung dazu Wellen:

Ein Fan etwa schrieb, er würde lieber jahrelang auf ein großartiges Spiel warten, als ein halb fertiges Produkt, und dass der dritte Teil Zeit und „Raum zum Atmen“ braucht, um wirklich etwas Großes zu werden.

Andere Reddit-Posts zeigen die andere Seite: Viele Spieler sind frustriert über gefühlte „unnötige Verzögerungen“ oder darüber, dass Spider-Man 2 einige Features vermissen ließ, die Fans eigentlich in der zweiten Runde erwartet hätten. Dazu zählen Dinge wie ein dynamischer Tag-Nacht-Wechsel oder mehr Missionstiefe – Features, die bei Fans seit dem Release öfter auf Kritik stoßen.

Mehr Zeit – mehr Inhalt? Oder nur lange Wartezeit?

Ein weiterer Grund, warum sich der dritte Teil so verzögern könnte: Marvel’s Spider-Man 2 endete nicht wirklich wie ein klassisches Finale, sondern setzte viele Story-Aufhänger, die nach einer größeren, deutlich ambitionierteren Fortsetzung klingen. Das trifft genau den Punkt:

Fans vermuten, dass Spider-Man 3 deutlich größer und komplexer werden muss, als es die Vorgänger waren – inklusive neuer Charaktere wie Silk oder gar Spider-Man 2099, was wiederum mehr Entwicklungszeit bedeutet.

Einige Fans sind deswegen sogar der Überzeugung, dass der dritte Teil erst auf der PlayStation 6 erscheinen könnte, statt noch auf der PS5. Das sorgt für extra Zündstoff: Fans fühlen sich hin- und hergerissen zwischen Hoffnung auf Innovation und Sorge, dass sie den Abschluss der Trilogie erst auf einer ganz neuen Konsolengeneration sehen.

