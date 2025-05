Moon Studios mit Hauptsitz in Wien, bekannt durch die gefeierten Ori-Spiele, steht vor einer ernsten finanziellen Krise. Ihr jüngstes Spiel, das Action-RPG No Rest For The Wicked, wurde zwar von den Fans positiv aufgenommen, erreichte jedoch nicht die erforderlichen Verkaufszahlen, um das Studio am Leben zu erhalten. Der Grund für das Scheitern des Spiels, laut Thomas Mahler, dem Studio-Chef, ist ein Phänomen, das die Branche immer wieder betrifft: Review Bombing.

Review Bombing bezeichnet die Praxis, ein Spiel absichtlich mit negativen Bewertungen zu überfluten, um dessen Ruf zu schädigen. Für dass Wiener Entwicklerstudio hat dies dramatische Konsequenzen. Trotz positiver Rückmeldungen von Spielern führte die Welle negativer Bewertungen dazu, dass das Spiel von potenziellen Käufern ignoriert wurde. Mahler äußerte sich in einem Forum und bat die Spieler um Hilfe:

„Ich glaube, viele denken, ich mache einen Witz, wenn ich um positive Bewertungen bitte. In den Köpfen der Leute gibt es immer einen großen Publisher im Hintergrund, der die Kosten übernimmt… Aber wenn ihr hier seid, das Spiel genießt und euch auf zukünftige Updates freut, aber noch keine positive Bewertung hinterlassen habt, dann könnte es sein, dass wir in ein paar Monaten nicht mehr da sind, um irgendetwas zu tun, weil wir ‚Review-Bombed‘ wurden, was dazu führt, dass Leute das Spiel nicht kaufen“, erklärte Mahler (via NeoGAF-Forum).

Die Bitte um Unterstützung

Mahler fordert die Spieler auf, No Rest For The Wicked zu unterstützen, indem sie entweder das Spiel kaufen oder positive Bewertungen hinterlassen. Das Studio steht auf der Kippe, und ohne eine Veränderung der Verkaufszahlen oder die Hilfe eines möglichen Publishers, könnte das das Ende für Moon Studios bedeuten.

„Ich würde nicht darum bitten, wenn unser Geschäft nicht davon abhängen würde“, fügte Mahler hinzu. „Ich schreibe normalerweise keine Bewertungen, aber wenn ihr sehen wollt, dass wir Wicked zu Ende bringen, ist es entscheidend, dass wir diese Bewertung wieder nach oben bekommen.“

Das Ende für Moon Studios?

Wenn die Verkaufszahlen von No Rest For The Wicked nicht in den kommenden Monaten steigen, könnte dies in der Tat das letzte Projekt für Moon Studios bedeuten. Die Geschichte von Ori und anderen Spielen des Studios könnte ein trauriges Ende finden, wenn die finanzielle Unterstützung nicht rechtzeitig kommt. Die Entwickler von Moon Studios haben ihre Leidenschaft und ihre harte Arbeit in den Titel gesteckt, und es liegt nun an den Spielern, das Studio zu unterstützen, um eine mögliche Schließung zu verhindern.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Lage für Moon Studios verbessern wird oder ob das Studio tatsächlich gezwungen sein wird, seine Tore zu schließen. Doch die Spielercommunity spielt eine entscheidende Rolle dabei, ob die Ori-Macher bleiben oder von der Bildfläche verschwinden werden.

No Rest For The Wicked befindet sich auf Steam im Early Access und kann bis zum 14. Mai für minus 30 Prozent um 27,99 Euro erworben werden.