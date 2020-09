Monster Hunter Rise - (C) Capcom

Die Monsterjagd erreicht neuen Höhen: Mit MONSTER HUNTER RISE erscheint am 26. März 2021 der neueste Teil der beliebten Videospiel-Reihe für Nintendo Switch. In diesem Abenteuer erheben sich die Spieler hoch über die Welt, denn mit Hilfe besonderer Kreaturen erklimmen sie schroffe Klippen, die über atemberaubenden Landschaften aufragen. Einen ersten Blick auf MONSTER HUNTER RISE von Capcom gewährt das Nintendo Direct Mini: Partner Showcase September 2020. Die Präsentation zeigte außerdem zahlreiche weitere Spiele, die in den Partner-Studios und bei Partner-Publishern von Nintendo entstehen. Die vollständige Ausgabe findet sich auf dem offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo.

Die Videopräsentation stellte zudem ein weiteres Monster Hunter-Spiel vor: MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin. Darin erleben die Spieler:innen als Monster-Rider ein fesselndes Rollenspiel-Abenteuer an der Seite vieler beliebter Monster der Serie. Beide Titel werden eingehender vorgestellt in der weiterführenden Monster Hunter Direct – 17.09.2020.

Weitere gezeigte Titel der Nintendo Direct Mini: Partner Showcase September 2020 waren: Disgaea 6: Defiance of Destiny, ein neuer Teil der gefeierten rundenbasierten Strategie-Rollenspiel-Serie, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, ein schweißtreibendes Training für Nintendo Switch, sowie Ori and the Will of the Wisps, die Fortsetzung des actionreichen Jump ‘n‘ Runs Ori and the Blind Forest, die bereits heute erscheint.

Die vorgestellten Nintendo Switch-Spiele im Überblick:

MONSTER HUNTER RISE

Im jüngsten Teil der Action-Rollenspiel-Serie bekämpfen die Spieler:innen furchterregende Monster und erklimmen schwindelerregende Höhen. Sie reisen in das pittoreske Bergdorf Kamura, einen friedlichen Ort, an dem sie eine einzigartige Kultur und innovative Jagdtechniken kennenlernen. Mit Hilfe eines speziellen Insekts, dem Seilkäfer, können sich die Jäger:innen in jede beliebige Richtung ziehen, um steile Felswände und andere Erhebungen zu erklimmen. Die Kampfzonen der Quests sind dabei nahtlos miteinander verbunden, sodass die riesigen Landschaften ohne Ladezeiten erkundet werden können – und das auch in der Vertikalen. Das Abenteuer beginnt am 26. März 2021, wenn MONSTER HUNTER RISE für Nintendo Switch erscheint. Es wird auch eine digitale Deluxe-Edition erhältlich sein, die das komplette Spiel und das Deluxe-Kit-DLC-Paket enthält, das Bonus-Inhalte wie das Dekorrüstungsset „Kamurai“, exklusive Gesten, kosmetische Items und mehr beinhaltet. Vorbestellungen der Standard- sowie der Deluxe-Edition von MONSTER HUNTER RISE sind ab heute im Nintendo eShop möglich. Wer eine der beiden Versionen vorbestellt, erhält Zugriff auf Bonus-Items im Spiel wie die Dekorrüstung und mehr. Weitere Extras fügen die Monster Hunter amiibo dem Spiel hinzu. Diese amiibo sind separat und exklusiv im My Nintendo Store erhältlich. Sammler werden sich zudem über die Collector’s Edition von MONSTER HUNTER RISE freuen. Diese erscheint ebenso am 26. März 2021 und beinhaltet das Spiel, einen Download-Code für das Deluxe-Kit-DLC-Paket, ein Magnamalo amiibo, einen Kamura-Anstecker sowie ein Stickerset.

MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin

In diesem Monster Hunter-Titel, der gerade in Entwicklung ist, schlüpfen Spieler:innen in die Rolle von Monster-Ridern und freunden sich mit bekannten Monstern aus der Serie an. Zusammen mit ihnen stürzen sie sich in eine spannende Geschichte. Ab Sommer 2021 können Nintendo Switch-Fans die Monster satteln. Weitere Infos zu diesem Rollenspiel werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Ori and the Will of the Wisps

Der kleine Waldgeist Ori hat schon viele Gefahren gemeistert. Doch als ein schicksalhafter Flug die Eule Ku in Bedrängnis bringt, bedarf es mehr als bloßen Mut, um eine Familie wieder zu vereinen, ein geschundenes Land zu heilen und Oris wahre Bestimmung zu erfahren. Von Moon Studios, den Schöpfern des beliebten Jump ’n’ Runs Ori and the Blind Forest, kommt ein neues Abenteuer in einer einzigartigen lebendigen Umgebung – gefüllt mit neuen Freund:innen und Widersacher:innen. Angesiedelt in einer handgezeichneten Spielwelt voller Details und untermalt mit einem orchestralen Soundtrack führt Moon Studios in Ori and the Will of the Wisps seine Tradition fort und verbindet fordernde Jump-’n’-Run-Action mit einer ergreifend inszenierten Geschichte. Bereits ab heute können Nintendo Switch-Spieler:innen mit Ori zu einem neuen Abenteuer aufbrechen!

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Der Nachfolger von Fitness Boxing steigt in den Ring. Fitness-Fans schnappen sich die Joy-Con, wählen Musik und Übungen aus und absolvieren ein abwechslungsreiches Boxtraining. Sie haben die Wahl aus neun Trainer:innen mit unverwechselbaren Persönlichkeiten. Drei davon geben in diesem Spiel ihr Debüt: Karen, Janice und Hiro. Die Spieler:innen können zudem ihre Outfits individualisieren und so für mehr Abwechslung beim Workout sorgen. Zu den Features dieses sportlichen Titels gehören ein Modus für zwei Spieler:innen, eine Alarmfunktion und die Möglichkeit, bestimmte Übungen zu entfernen. Besitzer:innen des Vorgängers können darüber hinaus ihre Speicherdaten aus dem ersten Fitness Boxing-Spiel übernehmen. Ab 4. Dezember heißt es auf Nintendo Switch: Ring frei für Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise!

Disgaea 6: Defiance of Destiny

Dank Super-Reinkarnationen wird der prahlerische Zombie Zed umso stärker, je öfter er stirbt! Indem sie in einer Vielzahl von Welten ständig wiedergeboren werden, treten die Spieler:innen schließlich dem stärksten Gott der Zerstörung gegenüber. Als erstes Spiel der Serie nutzt Disgaea 6: Defiance of Destiny 3D-Modelle. Nintendo Switch-Fans dürfen sich auf eigenwillig-schrullige Charaktere freuen – und auf die Rückkehr des außergewöhnlichen Kampfsystems der Spielreihe. Wenn Disgaea 6: Defiance of Destiny im Sommer 2021 exklusiv für Nintendo Switch erscheint, erleben Spieler:innen ein Abenteuer, das ihren Sinnen, den Genre-Standards und sogar dem Schicksal trotzt. Weitere gute Nachrichten gibt es für alle Mitglieder von Nintendo Switch Online: Vom 23. September, 10:00 Uhr, bis 29. September, 23:59 Uhr, steht die Vollversion von Disgaea 5 Complete als zeitlich limitiertes Probespiel kostenlos und exklusiv für sie bereit.

Hades

In diesem von der griechischen Mythologie inspirierten Dungeon-Crawler gilt es, dem Totengott selbst entgegenzutreten. Tausende möglicher Kombinationen von Story-Elementen und Fähigkeiten sorgen für stets einzigartige Erlebnisse, wenn die Spieler:innen versuchen, sich aus der Unterwelt herauszukämpfen. Auf der Flucht aus dem Totenreich können sie die Kräfte und die mythischen Waffen der Olympischen Götter einsetzen. Die Tore zum Reich des Hades öffnen sich bereits heute auf Nintendo Switch.

Empire of Sin

In diesem neuen Strategiespiel tauchen die Spieler:innen ein in die kriminelle Unterwelt Chicagos zur Zeit der Prohibition der 1920er-Jahre. Schaffen sie es, sich mit sündhaftem Charme und Einschüchterung an die Spitze ihrer Bande zu kämpfen? Und sind sie auch bereit, alles zu tun, um sich dort zu halten? Ab 1. Dezember macht Empire of Sin allen Nintendo Switch-Fans ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

Sniper Elite 4

Eine Ballistik, die Genre-Standards setzt, anspruchsvolle Stealth-Techniken und packende Third-Person-Action verbinden sich in Sniper Elite 4. Zudem durchstreifen die Spieler:innen die abwechslungsreichsten und weitläufigsten Umgebungen der Serie. Noch in diesem Herbst schießt sich Sniper Elite 4 den Weg auf Nintendo Switch frei.

PGA TOUR 2K21

Das Fairway steht allen Nintendo-Freund:innen offen! Auf visuell beeindruckenden Plätzen, die es auch in Wirklichkeit gibt, treten sie gegen Golf-Profis an – sowohl über die drahtlose lokale als auch über die Online-Verbindung der Nintendo Switch-Konsole. Online steht ihnen darüber hinaus die Möglichkeit offen, komplette Golf-Saisons und -Turniere auszutragen. Im Course Designer können Sportler:innen außerdem dank zahlloser Individualisierungsmöglichkeiten ihre ultimativen Golfplätze erstellen und teilen. Die digitale Version von PGA TOUR 2K21 ist ab sofort im Nintendo eShop auf Nintendo Switch erhältlich. Der Abschlag für die physische Version des Spiels erfolgt am 25. September.

The Long Dark

In diesem Erkundungs- und Survival-Spiel sind Nintendo-Fans ganz auf sich allein gestellt. Nach einem geomagnetischen Sturm erforschen sie eine ausgedehnte gefrorene Wildnis. Im Story-Modus WINTERMUTE erleben sie eine Geschichte, die ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der Survival-Modus hingegen sorgt mit unbarmherzigem Permadeath-Feature für viele Stunden voller Spannung. Der Überlebenskampf in The Long Dark für Nintendo Switch beginnt noch heute!

BALAN WONDERWORLD

In den Rollen von Leo und Emma streifen sich Spieler:innen immer neue Kostüme über, die ihnen unterschiedliche Fähigkeiten verleihen. Ein Outfit ermöglicht es ihnen etwa, Zahnräder zu drehen, um Türen zu öffnen und neue Wege zu erschließen. Es gilt mehr als 80 Kostüme zu finden, von denen bis zu drei auf einmal getragen werden können. Und wer geschickt von einem Outfit zum nächsten wechselt, wird alle Kristalle und Statuen zusammentragen, die über sämtliche Levels verstreut sind. Im Modus für zwei Spieler:innen kombinieren zwei Kostümfreudige ihre Fähigkeiten und erreichen dadurch neue Szenerien. BALAN WONDERWORLD betritt den Nintendo Switch-Laufsteg am 26. März 2021.

Rune Factory 5

In diesem charmanten Rollenspiel bauen sich Spieler:innen ein ganz neues Leben auf – und stürzen sich zugleich in ein großes Abenteuer. Als junger Mann oder junge Frau ohne Erinnerungen machen sie einen Neuanfang in dem Landstädtchen Rigbarth. Ihre Aufgabe als Ranger:in ist es, den Frieden zu bewahren. Dank eines neuen Kampfsystems können sie Monster erlegen, indem sie zusammen mit ihren Verbündeten mächtige Combos ausführen. Ihr alltägliches Leben wird aber nicht nur davon geprägt, dass sie ihre Stadt beschützen. Sie ernten auch angebaute Früchte, gehen am Fluss angeln oder feiern lokale Feste. Vielleicht finden Spieler:innen sogar jemand Besonderes, verabreden sich, verlieben sich … und heiraten! Das neue Leben in einer faszinierenden Fantasy-Welt beginnt 2021, wenn Rune Factory 5 auf Nintendo Switch erscheint.