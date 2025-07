Nintendo überrascht mit 3D-Comeback – von den „Super Mario Odyssey“-Machern

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nintendo hat bestätigt, dass das Entwicklerteam hinter Super Mario Odyssey an einem brandneuen 3D-Plattformer gearbeitet hat – und es dreht sich um keinen Geringeren als den Kult-Affen Donkey Kong. Das Spiel, Donkey Kong Bananza, das am 17. Juli exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint, ist das erste vollständig dreidimensionale Donkey-Kong-Abenteuer seit dem N64-Klassiker Donkey Kong 64 aus dem Jahr 1999.

Der Titel setzt auf ein frisches Gameplay-Konzept: Donkey Kong kann nicht nur wie gewohnt springen und zuschlagen, sondern auch graben, buddeln und sich durch das Terrain kämpfen. Die Umgebung reagiert dynamisch auf seine Aktionen – Weltverformung wird zum zentralen Spielelement. Genau dieses neue Feature erinnert laut ersten Anspielberichten eher an Super Mario Galaxy als an Odyssey.

Werbung

Donkey Kong Bananza: Ein Stil wie Zelda, ein Spielfluss wie Galaxy

Optisch fällt der kommende Switch 2-Titel mit einem charmanten Cel-Shading-Stil auf, der an The Legend of Zelda: Wind Waker erinnert. Auch seine Begleiter wurden überarbeitet und fügen sich stilistisch nahtlos ein. Besonders spannend sind die neuen Bewegungsmöglichkeiten, die Erkundung, Rätsel und Action stärker miteinander verbinden als je zuvor.

Wer Donkey Kong bislang nur als klassischen Jump’n’Run-Helden kannte, darf sich auf eine kreative Neuinterpretation freuen – mit Buddel-Passagen, vertikalen Levels und einem klaren Fokus auf Erkundung. Nintendo-Fans dürfen gespannt sein: Bananza könnte nach Mario Kart World der nächste große Hit auf der Switch 2 werden.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli 2025 für die Nintendo Switch 2.

Werbung

Wenn die Super Mario-Entwickler mit Donkey Kong beschäftigt waren, wann erscheint das nächste 3D-Super Mario?

Dass das Super Mario Odyssey-Team hinter Donkey Kong Bananza steckt, ist spannend – und wirft eine große Frage auf: Was bedeutet das eigentlich für das nächste große 3D-Mario?

Wenn die Entwickler die letzten Jahre mit DK beschäftigt waren, dürfte ein neues 3D-Super Mario-Abenteuer wohl noch nicht allzu weit fortgeschritten sein. Ein Switch 2-Pre-Launch-Titel scheint damit eher unwahrscheinlich, immerhin war dies immer wieder im Gespräch. Gleichzeitig bringt das auch Vorteile: Das Team konnte sich in Ruhe mit der neuen Hardware vertraut machen und weiß nun genau, was technisch möglich ist (und was nicht).

Vielleicht brauchte Mario auch einfach mal eine kreative Pause. Bananza könnte als Spielplatz für neue Ideen gedient haben, als Testlauf für Mechaniken oder Konzepte, die wir später in noch größerer Form bei Mario wiedersehen. Wer weiß: Vielleicht erwartet uns bald ein 3D- Super Mario, das nicht nur hübscher, sondern mutiger und spielerisch frischer ist als alles zuvor. Nach dem neuerlichen „Anschauen“ des Trailers wurde (mir) klar, dass das neue DK-Abenteuer kein Zwischendurch-Titel wird.

Umfrage